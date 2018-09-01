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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

У "ДНР" скасували День Знань через смерть Захарченка

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Захарченко
Захарченко / Фото з відкритих джерел

У псевдореспубліці ДНР скасували заходи з нагоди 1 вересня через смерть ватажка Олександра Захарченка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

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"У зв'язку з сьогоднішніми подіями у Донецьку. Урочисті заходи до 1 вересня в Донецьку скасовані. Обіцяють, що перенесуть на понеділок", – написав Лисянський.

У свою чергу підконтрольне проросійським бойовикам видання повідомляє з посиланням на "міністерство освіти ДНР", що початок навчального року перенесли на вівторок, 4 вересня. "У зв'язку з оголошеним в Республіці жалоби заняття в школах Донецької народної Республіки розпочнуться 4 вересня" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко
 

Теги: Вбивство Захарченка Новини Донецька Новини України
Джерело: 24 канал
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