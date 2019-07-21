У доброму гуморі: в штабі партії "Сила і честь" Ігоря Смешка прокоментували дані екзит-полу

За даними екзит-полів, на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня лідирує партія "Слуга народу" з результатом 43,9% голосів. Натомість партія Ігоря Смешка, який на виборах президента неочікувано для багатьох набрав понад 6% голосів, на парламентських виборах розташувалася на 6 сходинці із результатом у 4,4% голосів.

Щоб потрапити до парламенту, кінцевий результат партій на виборах повинен бути понад 5%. "Сила і честь", згідно з даними національного екзит-полу, не добирає приблизно 0,6%. Однак ця цифра – у межах статистичної похибки.

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Голова передвиборчого штабу партії "Сила і честь" Ігоря Смешка Дмитро Гордон упевнений, що політсила набере необхідні відсотки, пише "Громадське".

Я певен, що в нас буде більше за 5%. Я певен, що партія Ігоря Смешка "Сила і честь" утворить коаліцію (у новообраній Раді – 24 канал), буде учасником широкої коаліції,

– заявив Гордон.

Голова штабу запевнив, що і сам Ігор Смешко "у доброму гуморі" і так само впевнений, що партія подолає бар'єр у 5%. І увійде до коаліції з пропрезидентською партією "Слуга народу".

Дані національного екзит-полу з партіями, які проходять до нової Ради – в інфографіці 24 каналу:

Що відомо про політичну партію "Сила і честь"? Першим номером у списку Ігор Смешко, голова партії "Сила і честь", доктор технічних наук, професор, генерал-полковник. На президентських виборах 2019 року посів шосте місце. Партію зареєстрували у грудні 2004 року. Вона брала участь у парламентських виборах 2014 року.



"Сила і честь", перша п'ятірка / Інфографіка 24 каналу