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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У доброму гуморі: в штабі партії "Сила і честь" Ігоря Смешка прокоментували дані екзит-полу

      2769 Читать новость на русском
      Ігор Смешко, лідер партії "Сила і честь"
      Ігор Смешко, лідер партії "Сила і честь" / Фокус

      За даними екзит-полів, на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня лідирує партія "Слуга народу" з результатом 43,9% голосів. Натомість партія Ігоря Смешка, який на виборах президента неочікувано для багатьох набрав понад 6% голосів, на парламентських виборах розташувалася на 6 сходинці із результатом у 4,4% голосів.

      Щоб потрапити до парламенту, кінцевий результат партій на виборах повинен бути понад 5%. "Сила і честь", згідно з даними національного екзит-полу, не добирає приблизно 0,6%. Однак ця цифра – у межах статистичної похибки.

      Важливо: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      Голова передвиборчого штабу партії "Сила і честь" Ігоря Смешка Дмитро Гордон упевнений, що політсила набере необхідні відсотки, пише "Громадське".

      Я певен, що в нас буде більше за 5%. Я певен, що партія Ігоря Смешка "Сила і честь" утворить коаліцію (у новообраній Раді – 24 канал), буде учасником широкої коаліції,
      – заявив Гордон.

      Голова штабу запевнив, що і сам Ігор Смешко "у доброму гуморі" і так само впевнений, що партія подолає бар'єр у 5%. І увійде до коаліції з пропрезидентською партією "Слуга народу".

      Дані національного екзит-полу з партіями, які проходять до нової Ради – в інфографіці 24 каналу:

      Екзит-пол

      Що відомо про політичну партію "Сила і честь"? Першим номером у списку Ігор Смешко, голова партії "Сила і честь", доктор технічних наук, професор, генерал-полковник. На президентських виборах 2019 року посів шосте місце. Партію зареєстрували у грудні 2004 року. Вона брала участь у парламентських виборах 2014 року.

      Смешко
      "Сила і честь", перша п'ятірка / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 87 відсотків голосів
      22 липня
      131023
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики День виборів Ігор Смешко Партія Сила і честь
      Джерело: 24 канал
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