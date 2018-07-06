У додатку знайомств Tinder з’явилась цікава функція

Популярний додаток для знайомств Tinder доповнив перелік функцій ще однією цікавою. Так, незабаром у додаток можна завантажувати відео Loops на 2 секунди.

Про це інформує видання TechCrunch.

Спочатку функцію протестували у Японії. Як з’ясували фахівці Tinder, спеціалісти з’ясували, що із такими короткими відео профіль у додатку стає цікавішим і приваблює більше людей для спілкування.

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Наразі ця функція ще не доступна на території України.

Нова функція у Tinder

Окрім того, тепер у Tinder можна завантажити не шість, а дев'ять знімків.

Що таке Tinder? Це популярний мобільний додаток, платформа для швидких зустрічей з людьми, що перебувають недалеко від вас. В Україні додаток почав працювати з 2015 року.

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