У домашньому і кросівках, – Федоров розповів, як вони з Гончаруком ходять у Кабміні

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що у Кабінеті міністрів панує дружня атмосфера. І він, і прем'єр Олексій Гончарук працюють "у домашньому", а костюми одягають лише на важливі зустрічі.

Федоров в інтерв'ю "Радіо Свобода" відзначив, що за 4 місяці роботи міністром ніколи не ночував на роботі.

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Офіційний костюм чиновник одягає лише для зустрічі із донорами. Проте на виклики до глави уряду ходить у звичайному одязі.

Федоров додав, що сам Гончарук також ходить у Кабміні в "домашньому" одязі. Проте перед важливими зустрічами переодягається у костюм-трійку.

У нас дуже дружні відносини. Якщо у нас бувають зустрічі в нього, він ходить також у звичайному. Мені подобається, ми завжди так казали, коли молодими ще були, що я в "домашньому" – нічого страшного. Він ходить звичайно, як зараз, у кросівках може бути. Але коли у нього зустріч, він перевдягається,

– розповів міністр.

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Що цікаво, у кабінеті Федорова є футбольний м'яч. Інколи він його "буцає".

"Це мені подарували нещодавно. Ну хтось приходить, ми спілкуємося і його буцаємо", – підсумував чиновник.



Футбольний м'яч у кабінеті Федорова

Що відомо про Михайла Федорова: