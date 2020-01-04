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      У домашньому і кросівках, – Федоров розповів, як вони з Гончаруком ходять у Кабміні

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      Федоров розповів, як одягається на роботі / nv.ua

      Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що у Кабінеті міністрів панує дружня атмосфера. І він, і прем'єр Олексій Гончарук працюють "у домашньому", а костюми одягають лише на важливі зустрічі.

      Федоров в інтерв'ю "Радіо Свобода" відзначив, що за 4 місяці роботи міністром ніколи не ночував на роботі.

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      Офіційний костюм чиновник одягає лише для зустрічі із донорами. Проте на виклики до глави уряду ходить у звичайному одязі.

      Федоров додав, що сам Гончарук також ходить у Кабміні в "домашньому" одязі. Проте перед важливими зустрічами переодягається у костюм-трійку.

      У нас дуже дружні відносини. Якщо у нас бувають зустрічі в нього, він ходить також у звичайному. Мені подобається, ми завжди так казали, коли молодими ще були, що я в "домашньому" – нічого страшного. Він ходить звичайно, як зараз, у кросівках може бути. Але коли у нього зустріч, він перевдягається,
      – розповів міністр.

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      Що цікаво, у кабінеті Федорова є футбольний м'яч. Інколи він його "буцає".

      "Це мені подарували нещодавно. Ну хтось приходить, ми спілкуємося і його буцаємо", – підсумував чиновник.


      Футбольний м'яч у кабінеті Федорова

      Що відомо про Михайла Федорова:

      • Наймолодший міністр України. Йому 28 років.
      • Раніше був "студентським мером" Запоріжжя та підприємцем. Займався маркетингом та розвивав свою власну діджитал-компанію.
      • До команди Володимира Зеленського долучився в грудні 2018 року. Тоді ж очолив digital-напрям роботи виборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського.
      • У травні 2019-року став позаштатним радником Президента України з digital-напрямку.
      • На позачергових виборах до Верховної Ради ІХ скликання обраний народним депутатом від партії "Слуга народу". У виборчому списку йшов під номером 6. Саме Федоров вибудовував діджитал-стратегію для президентської партії.
      • 29 серпня став міністром цифрової трансформації.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Михайло Федоров Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України
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