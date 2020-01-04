У домашньому і кросівках, – Федоров розповів, як вони з Гончаруком ходять у Кабміні
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що у Кабінеті міністрів панує дружня атмосфера. І він, і прем'єр Олексій Гончарук працюють "у домашньому", а костюми одягають лише на важливі зустрічі.
Федоров в інтерв'ю "Радіо Свобода" відзначив, що за 4 місяці роботи міністром ніколи не ночував на роботі.
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Офіційний костюм чиновник одягає лише для зустрічі із донорами. Проте на виклики до глави уряду ходить у звичайному одязі.
Федоров додав, що сам Гончарук також ходить у Кабміні в "домашньому" одязі. Проте перед важливими зустрічами переодягається у костюм-трійку.
У нас дуже дружні відносини. Якщо у нас бувають зустрічі в нього, він ходить також у звичайному. Мені подобається, ми завжди так казали, коли молодими ще були, що я в "домашньому" – нічого страшного. Він ходить звичайно, як зараз, у кросівках може бути. Але коли у нього зустріч, він перевдягається,
– розповів міністр.
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Що цікаво, у кабінеті Федорова є футбольний м'яч. Інколи він його "буцає".
"Це мені подарували нещодавно. Ну хтось приходить, ми спілкуємося і його буцаємо", – підсумував чиновник.
Футбольний м'яч у кабінеті Федорова
Що відомо про Михайла Федорова:
- Наймолодший міністр України. Йому 28 років.
- Раніше був "студентським мером" Запоріжжя та підприємцем. Займався маркетингом та розвивав свою власну діджитал-компанію.
- До команди Володимира Зеленського долучився в грудні 2018 року. Тоді ж очолив digital-напрям роботи виборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського.
- У травні 2019-року став позаштатним радником Президента України з digital-напрямку.
- На позачергових виборах до Верховної Ради ІХ скликання обраний народним депутатом від партії "Слуга народу". У виборчому списку йшов під номером 6. Саме Федоров вибудовував діджитал-стратегію для президентської партії.
- 29 серпня став міністром цифрової трансформації.