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У Донецькій області поліція та ДСНС перевіряють школи перед початком навчального року

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Поліція та ДСНС перевіряють школи перед початком навчального року
Поліція та ДСНС перевіряють школи перед початком навчального року / Поліція Донеччини

У Донецькі області перед початком навчального року поліція разом з ДСНС перевіряють навчальні заклади на відсутність вибухових та інших небезпечних предметів.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

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У Донецькій області працюють 522 школи. У 2018 році їх двері відкриються більше ніж для 160 тисяч дітей, а до перших класів прийде 17,8 тисяч учнів. Перед початком занять всі навчальні заклади перевіряє поліція та ДСНС, приділяючи особливу увагу школам на лінії розмежування, таких у прифронтовому регіоні 54.

Вибухотехніки ретельно оглядають класи, підвали, горища, спортивні майданчики та пришкільну територію. Після обстеження поліція бере школи під охорону. Поліцейські також проінструктували педагогів щодо безпеки у школі, нагадавши алгоритм дій під час виявлення школярами незнайомого предмету та правила евакуації,
– йдеться у повідомленні поліції.

Свято першого дзвоника в деяких школах розпочнеться 1 вересня, в інших – 3 вересня. У ці дні у кожній школі чергуватимуть патрулі поліції, а на урочисті заходи завітають керівники відділів та відділень, аби привітати дітей з початком навчального року.

"Одночасно в рамках підготовки до навчального року, поліцейські розгорнули інформаційну кампанію, щоб навіть найменші школярі знали, що робити в небезпечній ситуації" – додали правоохоронці.


У Донецькій області працюють 522 школи


Поліція та ДСНС перевіряють школи перед початком навчального року


Школам на лінії розмежування приділять особливу увагу 


В урочисті дні у кожній школі чергуватимуть патрулі поліції

Нагадаємо, Міноборони повідомило, що станом на 1 серпня 2018 у зоні проведення ООС від мін постраждали 1858 осіб, з них майже 400 – загинули.

Теги: Новини України Освіта Поліція Новини Донецька ДСНС
Джерело: 24 канал
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