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У Донецькій області прогримів вибух на шахті: є постраждалі

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У Донецькій області прогримів вибух на шахті
У Донецькій області прогримів вибух на шахті / фото з відкритих джерел

16 квітня на шахті "Покровська" в смт Удачне, що у Донецькій області, стався вибух повітряно-метанової суміші. В результаті вибуху постраждали 7 гірників, загиблих немає.

Про це повідомив у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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"Подія сталася 16 квітня близько 23 години на 2-й південній лаві блоку 7 на горизонті 470 метрів. На той час у шахті перебувало 406 гірників, на аварійній ділянці – 37. Як доповідають мені рятувальники, о 00:40 усіх гірників з аварійної ділянки підняли на поверхню", – йдеться у повідомленні.

За Інформації рятувальників всі постраждалі госпіталізовані до лікарні.

Теги: Новини України Аварії на шахтах Павло Жебрівський Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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