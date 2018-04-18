У Донецьку оголошена бойова тривога: проросійські бойовики обстрілюють українські позиції

Проросійські бойовики у середу, 18 квітня, почали з Донецька обстрілювати з артилерії позиції українських військових. В окупованому Донецьку оголошена бойова тривога.

Про це у Facebook повідомив координатор проекту "СтопТеррор" Семен Кабакаєв.



"Зараз із Донецька противник відкрив вогонь з 152-міліметрової артилерії. Зараз іде обстріл наших позицій у напрямку Авдіївки, Пісків і Ясинуватської розв'язки. Вже півгодини противник веде вогонь з 82-міліметрових та 120-міліметрових мінометів", – мовиться у повідомленні Кабакаєва.

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"По Донецьку оголошена тривога, і на патрулювання виїхало кілька нарядів "МДБ", нібито ловлять диверсантів", – додав блогер.