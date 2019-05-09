У Донецьку розпочали приймати заявки на отримання паспортів Росії

Окупаційна влада на Донеччині почала збирати заявки місцевих жителів на отримання російських паспортів. Цьому процесу активно сприяє російська пропаганда.

Факт збору заявок на отримання російських паспортів у Донецьку зафіксували спостерігачі СММ ОБСЄ і написали про це на своїй сторінці у Twitter.

Читайте також: Як жителі окупованого Донбасу подають документи на паспорт РФ: промовисті фото

Окрім того, спостерігачі зафіксували присутність представників російських ЗМІ.

СММ ОБСЄ підтверджує, що російська окупаційна влада почала приймати заявки в окупованому Донецьку на отримання російських паспортів. Спостерігачі зафіксували присутність представників ЗМІ, що відповідає усталеній пропагандистській практиці Росії,

– йдеться у заяві.

Президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. Водночас Путін заявив, що, Росія нібито не хоче створювати проблеми Україні та майбутній владі. 1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання паспорта РФ для українців з території окупованого Криму.

Що передбачає скандальний указ Путіна?• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



• Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



• Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



• Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

Майбутній президент Володимир Зеленський у відповідь на таку ідею Путіна заявив, що Росія дарма витрачає час на спроби спокусити громадян України паспортами Росії. Він наголосив, що не варто говорити із Україною мовою загроз.



Водночас чинний президент Петро Порошенко назвав неприпустимим спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу. За його словами, Кремль намагається виправдати та легітимізувати свою військову присутність в Україні та може планувати анексію регіону.



Міжнародна спільнота відреагувала миттєво – 25 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання щодо цього питання.