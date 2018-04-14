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Окупований Донецьк залишився без Інтернету та мобільного зв'язку: місцеві говорять про наступ

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У Донецьку місцеві говорять про наступ
У Донецьку місцеві говорять про наступ / Фото з відкритих джерел

У суботу, 14 квітня, в окупованому російськими військами Донецьку припинили мовлення декілька радіостанцій, не працює працювати місцевий оператор мобільного зв'язку "Фенікс", а з 14:00 години у місті зник інтернет. Окрім цього, там спостерігається посилене пересування військової техніки.

Про це пише "Сегодня".

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Провайдери відмовляють у наданні послуги, мотивуючи це проблемами у магістрального провайдера з Росії, який поставляє інтернет в самопроголошену "республіку",
– йдеться у виданні.

Жителі міста розповідають, що ніхто з відповідальних за зв'язок у Донецьку осіб не може пояснити, коли це закінчиться.

"А тим часом люди в шоці, адже у багатьох на Інтернеті зав'язана робота і спілкування з рідними", – говорить донеччанин Євген.

Мешканка Аліна розповіла також, що подібне масштабне відключення зв'язку в місті відбувається вперше, "городяни припускають, що це може бути підготовкою до наступу армії "ДНР"".

У місті говорять, що командування військових частин повертає відпускників і бойовиків, які перебувають у звільненні на вихідних.

Нагадаємо, через відсутність на окупованій проросійськими бойовиками Донеччині мобільного зв'язку організовують платні тури по місцях, де "ловить" мережа.

Теги: Інтернет АТО Війна на Донбасі Новини Донецька Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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