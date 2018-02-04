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У допінговому скандалі з’явилися нові сенсаційні дані

01:40, сьогодні 3268 Читать новость на русском
Допінг-скандал
Допінг-скандал / Фото з відкритих джерел

З 2001 року більше третини медалей, в тому числі 91 "золота", на чемпіонатах світу і Олімпіадах були завойовані лижниками, аналізи крові яких можуть вважатися підозрілими.

Про це пише ВВС з посиланням на інформацію британськох газети The Sunday Times і німецької телекомпанії ARD, які отримали доступ до бази даних з майже 10 тисячами аналізів крові майже 2 тисяч зірок зимових видів спорту.

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ЗМІ запевняють, що сотні лижників уникли відсторонення від змагань, незважаючи на зафіксовані аномальні показники аналізу крові.

Ймовірність того, що деякі з них могли виникнути природним шляхом, – менш ніж один до мільйона. Іноді щільність крові виявлялася настільки високою, що лижник повинен був би перебувати на лікарняному ліжку, а не на змаганнях,
– додають вони.

Журналісти зазначають, що ці дані можуть бути оприлюднені усього за кілька днів до Олімпійських ігор 2018 року.

Теги: Олімпіада-2018 Допінг Скандал
Джерело: 24 Канал
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