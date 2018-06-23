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У дощовиках посеред засніжених гір: рятувальники добралися до дитячого табору в Карпатах (фото)

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Рятувальники добралися до високогірного дитячого табору, де вранці 23 червня випав сніг
Рятувальники добралися до високогірного дитячого табору, де вранці 23 червня випав сніг / фото – прес центр ДСНС України

Рятувальники добралися до високогірного дитячого табору, де вранці 23 червня випав сніг. Наразі вони допомагають 27 дітям та 8 дорослим спуститися із гори, на якій туристів застала негода.

Про це повідомляють у прес-центрі ДСНС України.

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23 червня о 05:55 до рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення про те, що через пониження температури повітря та мокрий сніг на високогір’ї потребує допомоги група туристів з 35 осіб, 27 з яких – діти. Місце перебування групи: гора Близниця, Рахівського району,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для надання допомоги туристам залучили 2 пошуково-рятувальні групи у складі 8 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки від Рахівської пошуково-рятувальної групи.


Об 11 ранку рятувальники добралися до дитячого табору в горах

"Об 11:00 рятувальники дісталися до туристів та зараз супроводжують їх до найближчого населеного пункту", – повідомили у ДСНС.

У відомстві додають, що стан здоров'я усіх дітей – задовільний, медичної допомоги вони не потребують.

діти гори сніг Карпати
Палатки табору розміщені посеред снігових кучугур

На фото, знятих під час рятувальної операції видно, що більшість дітей одягнені у тоненькі кофтинки та дощовики, а палатки табору розміщені посеред снігових кучугур.

діти табір Карпати сніг
Більшість дітей одягнені у тоненькі кофтинки та дощовики

діти гори Карпати сніг
Рятувальники зазначають, що стан дітей – задовільний

Нагадаємо, 23 червня у Карпатах випав сніг. Зокрема, на курорті Драгобрат шар снігу досяг кілька сантиметрів завтовшки.

Теги: Негода в Україні Новини України Погода ДСНС Новини Закарпаття Діти
Джерело: 24 канал
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