У дощовиках посеред засніжених гір: рятувальники добралися до дитячого табору в Карпатах (фото)
Рятувальники добралися до високогірного дитячого табору, де вранці 23 червня випав сніг. Наразі вони допомагають 27 дітям та 8 дорослим спуститися із гори, на якій туристів застала негода.
Про це повідомляють у прес-центрі ДСНС України.
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23 червня о 05:55 до рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення про те, що через пониження температури повітря та мокрий сніг на високогір’ї потребує допомоги група туристів з 35 осіб, 27 з яких – діти. Місце перебування групи: гора Близниця, Рахівського району,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для надання допомоги туристам залучили 2 пошуково-рятувальні групи у складі 8 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки від Рахівської пошуково-рятувальної групи.
Об 11 ранку рятувальники добралися до дитячого табору в горах
"Об 11:00 рятувальники дісталися до туристів та зараз супроводжують їх до найближчого населеного пункту", – повідомили у ДСНС.
У відомстві додають, що стан здоров'я усіх дітей – задовільний, медичної допомоги вони не потребують.
Палатки табору розміщені посеред снігових кучугур
На фото, знятих під час рятувальної операції видно, що більшість дітей одягнені у тоненькі кофтинки та дощовики, а палатки табору розміщені посеред снігових кучугур.
Більшість дітей одягнені у тоненькі кофтинки та дощовики
Рятувальники зазначають, що стан дітей – задовільний
Нагадаємо, 23 червня у Карпатах випав сніг. Зокрема, на курорті Драгобрат шар снігу досяг кілька сантиметрів завтовшки.