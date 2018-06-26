У довгих ніг Олі Полякової з’явився свій Instagram
Українська співачка Ольга Полякова, маючи достатньо високий ріст, може похизуватись своїми довгими стрункими ногами. За її словами, вони вирішили створити власну Instagram-сторінку, де з’являтимуться у різних образах та місцях.
Співачка у своєму Instagram розповіла, що на особистому акаунті її ніг "Ноги Оли Поляковой" з’являтимуться не лише світлини, а й поради, як за ними доглядати та як завжди виглядати неперевершено.
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"Мої ноги створили свій аккаунт. Невдячні, кажуть, що це вони зробили мене зіркою, ні, ну не нахабство?" – кумедно прокоментувала створення нової сторінки у соцмережі.
У новому профілі в Instagram вже опубліковано 12 дописів, де співачка від імені ніг спілкується з шанувальниками і дає їм поради. На акаунт підписалось більше тисячі осіб.
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