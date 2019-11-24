У ДР Конго літак впав на житлові будинки: 24 загиблих – вражаючі фото і відео

На сході Демократичної Республіки Конго невеликий пасажирський літак упав на житлові будинки. Внаслідок авіакатастрофи загинули щонайменше 24 людини. Інформація про постраждалих протягом дня постійно змінюється, а кількість жертв – зростає.

Літак упав посеред міста Гома вже за хвилину після зльоту, пише ВВС.

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На борту літака перебували 16 пасажирів та двоє членів екіпажу. Після падіння на житлові будинки літак вибухнув через деякий час. До вибуху вдалося витягти лише 2 людей.

Так само є інформація про загиблих мешканців будинку, на який впав літак. Зокрема, повідомляється про смерті 4 членів сім'ї.

Точна причина катастрофи поки невідома, але є інформація, що одразу ж після злету у літака вийшов з ладу двигун.

Цікаво, що схожі випадки у Демократичній Республіці Конго – не рідкість. Навіть за запитом "democratic republic of congo air crash" гугл видає багато новин та фото, а ютуб відео, про аналогічні випадки, які траплялися раніше.

Ставлення до стандартів безпеки у авіаперевізників з цієї африканської країни м'яко кажучи таке собі, а у Європейському Союзі їм навіть заборонено літати.

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