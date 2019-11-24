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      У ДР Конго літак впав на житлові будинки: 24 загиблих – вражаючі фото і відео

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      Внаслідок падіння літака у ДР Конго загинули 24 особи / фото з соцмереж

      На сході Демократичної Республіки Конго невеликий пасажирський літак упав на житлові будинки. Внаслідок авіакатастрофи загинули щонайменше 24 людини. Інформація про постраждалих протягом дня постійно змінюється, а кількість жертв – зростає.

      Літак упав посеред міста Гома вже за хвилину після зльоту, пише ВВС.

      До слова: У Росії пілот літака помер після екстреної посадки

      На борту літака перебували 16 пасажирів та двоє членів екіпажу. Після падіння на житлові будинки літак вибухнув через деякий час. До вибуху вдалося витягти лише 2 людей.

      Так само є інформація про загиблих мешканців будинку, на який впав літак. Зокрема, повідомляється про смерті 4 членів сім'ї.

      Точна причина катастрофи поки невідома, але є інформація, що одразу ж після злету у літака вийшов з ладу двигун.

      Цікаво, що схожі випадки у Демократичній Республіці Конго – не рідкість. Навіть за запитом "democratic republic of congo air crash" гугл видає багато новин та фото, а ютуб відео, про аналогічні випадки, які траплялися раніше.

      Ставлення до стандартів безпеки у авіаперевізників з цієї африканської країни м'яко кажучи таке собі, а у Європейському Союзі їм навіть заборонено літати.

      Аварія літака у ДР Конго: дивіться фото та відео

      падіння літака у ДР Конго

      у ДР Конго літак впав на житлові будинки

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Конго Африка авіація Жертви Постраждалі
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