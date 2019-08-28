У ніч на 28 серпня о 2:46 по вулиці Грушевського, 101, стався вибух, за попередньою інформацією. побутового газу. Внаслідок інциденту обвалилася стіна одного з під'їздів чотирьохповерхового житловому будинку.

Надзвичайники повідомляють, що за попередньою інформацією зруйновано 13 житлових квартир.

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До проведення пошуково-рятувальних робіт залучено загалом 72 особи та 21 одиниця техніки. Серед них 40 людей особового складу ДСНС та 10 одиниць техніки.

Зараз інформація, щодо кількості постраждалих уточнюється. У поліції Львівської області повідомили, що шістьох осіб, які постраждали внаслідок обвалу, госпіталізовано.

Надзвичайники повідомили, що з-під завалів врятовано 5 осіб, серед них 1 дитина.

На місці події працюють правоохоронці та надзвичайники, які встановлюють обставини інциденту та розбирають завали. Слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінолог та працівники інших підрозділів поліції встановлюють причину обвалу будівлі.



Внаслідок вибуху обвалилася стіна одного з будинків / Фото Поліція Львівської області



Рятувальники та правоохоронці розбирають завали / Фото Поліція Львівської області



За попередньою інформацією знищено 13 квартир / Фото Поліція Львівської області

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