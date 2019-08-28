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      У Дрогобичі вибух газу знищив частину житлового будинку: фото

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      Внаслідок вибуху обвалилася стіна чотирьохповерхового під'їзду
      Внаслідок вибуху обвалилася стіна чотирьохповерхового під'їзду / ДСНС

      У ніч на 28 серпня о 2:46 по вулиці Грушевського, 101, стався вибух, за попередньою інформацією. побутового газу. Внаслідок інциденту обвалилася стіна одного з під'їздів чотирьохповерхового житловому будинку.

      Надзвичайники повідомляють, що за попередньою інформацією  зруйновано 13 житлових квартир.

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      До проведення пошуково-рятувальних робіт залучено загалом 72 особи та 21 одиниця техніки. Серед них 40 людей особового складу ДСНС та 10 одиниць техніки.

      Зараз інформація, щодо кількості постраждалих уточнюється. У поліції Львівської області повідомили, що шістьох осіб, які постраждали внаслідок обвалу, госпіталізовано.

      Надзвичайники повідомили, що з-під завалів врятовано 5 осіб, серед них 1 дитина.

      На місці події працюють правоохоронці та надзвичайники, які встановлюють обставини інциденту та розбирають завали. Слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінолог та працівники інших підрозділів поліції встановлюють причину обвалу будівлі.

      вибух в Дрогобичі
      Внаслідок вибуху обвалилася стіна одного з будинків / Фото Поліція Львівської області

      вибух в Дрогобичі
      Рятувальники та правоохоронці розбирають завали / Фото Поліція Львівської області

      вибух в Дрогобичі
      За попередньою інформацією знищено 13 квартир / Фото Поліція Львівської області

      Новина оновлюється.

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      Теги: Газ Поліція ДСНС Вибух Новини Львова Новини України
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