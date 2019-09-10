У ДРС розповіли про можливі наслідки прийняття законопроєкту №1210

Серед основних можливих наслідків – зростання тіньового сегменту економіки та корупційне навантаження на бізнес.

ДРС поінформувала уряд та Верховну Раду про загрози для суб’єктів господарювання після прийняття проєкту Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

У ДРС, через звернення підприємців, попередньо проаналізували проєкт та дійшли висновку, що він несе низку загроз для бізнесу.

Аналіз положень Законопроєкту № 1210 виявив, що його прийняття може призвести до збільшення тіньового сегменту економіки, підвищення попиту на послуги конвертаційних центрів та посилення корупційного навантаження на бізнес.

У Державній регуляторній службі зазначають, що Законопроєкт № 1210 не забезпечує досягнення максимально можливих позитивних результатів внаслідок мінімально необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, але навпаки – він призведе до значних втрат як з боку бізнесу, так і збоку держави.

Також прийняття проєкту може призвести до виникнення додаткових корупційних ризиків, зокрема положення Законопроєкту № 1210 щодо врахування в податковому обліку умов та обставин здійснення операції та/або поведінки платника податків.

Прийняттю проєкту Закону повинно передувати широке громадське обговорення із залученням представників бізнес-спільноти, профільних асоціацій та інших зацікавлених сторін, впевнені в ДРС.