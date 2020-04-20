У ДСНС розповіли, який осередок пожежі в Чорнобильській зоні найскладніший

Найскладніший осередок пожежі в Чорнобильській зоні – поблизу села Рудьки в Іванківському районі. Там рятувальники роблять усе можливе, аби не допустити перехід вогню у сусідню Білорусь.

Про те, де у Зоні відчуження найважчий осередок пожежі, розповіли у ДСНС.

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Найскладніший осередок пожежі є поблизу села Рудьки, де вживають усі можливі заходи для недопущення переходу пожежі на територію Республіки Білорусь,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, ще два осередки гасять неподалік сіл Россоха та Крива Гора. Там немає загрози лісовим масивам та іншим територіям зони відчуження.

У ДСНС також розповіли, що 20 квітня рятувальники продовжують заходи з ліквідації лісових пожеж в Житомирській області та в зоні відчуження.

Зверніть увагу! Станом на ранок 20 квітня у Зоні відчуження триває гасіння пожеж на території таких лісництв: Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського, Денисовицького. Тут тліють пеньки, залишки деревини та два торф’яники в осередках пройдених вогнем.

Який вигляд має Чорнобильська зона: відео

Пожежа у Чорнобильській зоні: основне