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      У ДСНС розповіли, який осередок пожежі в Чорнобильській зоні найскладніший

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      У ДСНС назвали найскладніший осередок пожежі в Чорнобильській зоні / rbc.ua

      Найскладніший осередок пожежі в Чорнобильській зоні – поблизу села Рудьки в Іванківському районі. Там рятувальники роблять усе можливе, аби не допустити перехід вогню у сусідню Білорусь.

      Про те, де у Зоні відчуження найважчий осередок пожежі, розповіли у ДСНС.

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      Найскладніший осередок пожежі є поблизу села Рудьки, де вживають усі можливі заходи для недопущення переходу пожежі на територію Республіки Білорусь,
      – йдеться у повідомленні.

      Крім того, ще два осередки гасять неподалік сіл Россоха та Крива Гора. Там немає загрози лісовим масивам та іншим територіям зони відчуження.

      У ДСНС також розповіли, що 20 квітня рятувальники продовжують заходи з ліквідації лісових пожеж в Житомирській області та в зоні відчуження.

      Зверніть увагу! Станом на ранок 20 квітня у Зоні відчуження триває гасіння пожеж на території таких лісництв:  Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського, Денисовицького. Тут тліють пеньки, залишки деревини та два торф’яники в осередках пройдених вогнем.

      Який вигляд має Чорнобильська зона: відео

      Пожежа у Чорнобильській зоні: основне

      • Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Тоді загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
      • Найскладнішою ситуація була 5 та 14 квітня. На другий день пожежі вогонь охопив площу приблизно 100 гектарів. А 14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті. Тоді пожежа поширилася на відстань всього двох кілометрів від сховища радіоактивних відходів.
      • Станом на ранок 16 квітня вогню там вже не було, але пожежники все ще гасили осередки тління. Однак вже увечері пожежа спалахнула повторно. Того ж дня вогонь у зоні відчуження біля села Корогод, вдалось загасити.
      • Правоохоронці вже затримали людей, яких підозрюють у підпалах. Через те, що вони спалювали суху траву, вогонь перекинувся на Чорнобильську зону, а тоді поширився на велику площу.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Білорусі Новини Києва ДСНС Пожежа Пожежа в Чорнобильській зоні Чорнобиль Новини України
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