У ДТП біля Дніпра зіткнулися маршрутка і легковик: є загиблі – фото

На Дніпропетровщині між селом Вільне і Новомосковськом сталася аварії. Зіткнулися Opel і Еталон, у якому перебували 10 пасажирів.

В результаті зіткнення загинула дівчина 1994 року народження, яка була за кермом Opel. Загинула також пасажирка, яка була в тому ж авто. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

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Постраждала також дівчинка 2005 року народження, яка їхала у автобусі. Її госпіталізували з легкими травмами.

За попередніми даними правоохоронців, водійка Opel не впоралася із керуванням і виїхала на зустрічну смугу руху. В результаті вона зіткнулася з автобусом.



ДТП біля Дніпра / фото Нацполіції