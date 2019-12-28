У ДТП біля Дніпра зіткнулися маршрутка і легковик: є загиблі – фото
На Дніпропетровщині між селом Вільне і Новомосковськом сталася аварії. Зіткнулися Opel і Еталон, у якому перебували 10 пасажирів.
В результаті зіткнення загинула дівчина 1994 року народження, яка була за кермом Opel. Загинула також пасажирка, яка була в тому ж авто. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.
До теми: ДТП на Волині за участю мікроавтобуса і маршрутки: є постраждалі – фото
Постраждала також дівчинка 2005 року народження, яка їхала у автобусі. Її госпіталізували з легкими травмами.
За попередніми даними правоохоронців, водійка Opel не впоралася із керуванням і виїхала на зустрічну смугу руху. В результаті вона зіткнулася з автобусом.
ДТП біля Дніпра / фото Нацполіції
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