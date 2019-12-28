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      У ДТП біля Дніпра зіткнулися маршрутка і легковик: є загиблі – фото

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      Аварія біля Дніпра / dp.npu.gov.ua

      На Дніпропетровщині між селом Вільне і Новомосковськом сталася аварії. Зіткнулися Opel і Еталон, у якому перебували 10 пасажирів.

      В результаті зіткнення загинула дівчина 1994 року народження, яка була за кермом Opel. Загинула також пасажирка, яка була в тому ж авто. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

      До теми: ДТП на Волині за участю мікроавтобуса і маршрутки: є постраждалі – фото

      Постраждала також дівчинка 2005 року народження, яка їхала у автобусі. Її госпіталізували з легкими травмами.

      За попередніми даними правоохоронців, водійка Opel не впоралася із керуванням і виїхала на зустрічну смугу руху. В результаті вона зіткнулася з автобусом.


      ДТП біля Дніпра / фото Нацполіції

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Дніпра Жертви
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