На Харківщині сталася моторошна ДТП, 5 осіб загинули: фото

У Харківській області надвечір 5 лютого зіткнулися автомобілі ВАЗ 2109 і Daewoo Nubira. Внаслідок аварії на місці загинули 5 людей, ще одна отримала важкі травми.

Смертельна ДТП трапилася на трасі Київ – Харків – Довжанський поблизу села Новопавлівка в Ізюмському районі, пише ДСНС Харківської області.

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За попередніми даними правоохоронців, водій "дев'ятки" виїхав з другорядної дороги на головну, де зіштовхнувся з Daewoo. Після зіткнення автомобілі загорілися.



У ДТП на Харківщині загинули 5 осіб

Під час ДТП загинули 2 пасажири Daewoo та 42-річний водій і 2 пасажири "дев'ятки". 34-річний водій іномарки отримав травми, рятувальникам довелося витягувати його з розбитого авто за допомогою гідравлічного інструменту.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.



Смертельна аварія на Харківщині / фото ДСНС