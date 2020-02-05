На Харківщині сталася моторошна ДТП, 5 осіб загинули: фото
У Харківській області надвечір 5 лютого зіткнулися автомобілі ВАЗ 2109 і Daewoo Nubira. Внаслідок аварії на місці загинули 5 людей, ще одна отримала важкі травми.
Смертельна ДТП трапилася на трасі Київ – Харків – Довжанський поблизу села Новопавлівка в Ізюмському районі, пише ДСНС Харківської області.
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За попередніми даними правоохоронців, водій "дев'ятки" виїхав з другорядної дороги на головну, де зіштовхнувся з Daewoo. Після зіткнення автомобілі загорілися.
У ДТП на Харківщині загинули 5 осіб
Під час ДТП загинули 2 пасажири Daewoo та 42-річний водій і 2 пасажири "дев'ятки". 34-річний водій іномарки отримав травми, рятувальникам довелося витягувати його з розбитого авто за допомогою гідравлічного інструменту.
Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.
Смертельна аварія на Харківщині / фото ДСНС
Смертельна ДТП у Харківській області