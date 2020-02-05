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      На Харківщині сталася моторошна ДТП, 5 осіб загинули: фото

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      Смертельна ДТП на Харківщині / kh.dsns.gov.ua

      У Харківській області надвечір 5 лютого зіткнулися автомобілі ВАЗ 2109 і Daewoo Nubira. Внаслідок аварії на місці загинули 5 людей, ще одна отримала важкі травми.

      Смертельна ДТП трапилася на трасі Київ – Харків – Довжанський поблизу села Новопавлівка в Ізюмському районі, пише ДСНС Харківської області.

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      За попередніми даними правоохоронців, водій "дев'ятки" виїхав з другорядної дороги на головну, де зіштовхнувся з Daewoo. Після зіткнення автомобілі загорілися.


      У ДТП на Харківщині загинули 5 осіб

      Під час ДТП загинули 2 пасажири Daewoo та 42-річний водій і 2 пасажири "дев'ятки". 34-річний водій іномарки отримав травми, рятувальникам довелося витягувати його з розбитого авто за допомогою гідравлічного інструменту. 

      Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.


      Смертельна аварія на Харківщині / фото ДСНС


      Смертельна ДТП у Харківській області
       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Поліція ДСНС Новини Харкова Аварії та ДТП Жертви
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