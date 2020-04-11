У ДТП під Харковом потрапила "швидка", багато жертв: відео та фото 18+
-
Автомобіль "швидкої" потрапив у смертельну аварію під Харковом – загинули 3 людей, ще 4 у дуже важкому стані в лікарні. Сталася ДТП ввечері 10 квітня на окружній дорозі в районі селища Хроли.
Що відомо про смертельну аварію під Харковом зі "швидкою"
- В аварію потрапили автомобіль "швидкої" УАЗ і легковик Daewoo Lanos.
Читайте також У Харкові жорстоко побили двох начальників поліції: відео
- Як пише видання "Город Х", у медичному транспорті їхала психіатрична спецбригада, що базується в селищі Карачевка (12 відділення обласного Центру екстреної медичної допомоги).
- Заступник керівника поліції Харківщини Сергій Чиж розповів "Суспільному", що у "швидкій" був відеореєстратор, який зафіксував момент ДТП. Легковик раптово виїхав на зустрічну смугу і врізався у "швидку".
- У "швидкій" перебувало 5 людей – бригада медиків та пацієнтка, яку везли із селища Хроли до Харкова. У легковику – двоє людей.
- 50-річний водій "швидкої" загинув. Решта четверо людей потрапили до лікарні з травмами у дуже важкому стані. Водій Daewoo (за попередніми даними – жінка) і пасажир загинули.
ДТП під Харковом зі "швидкою": дивіться фото "Вечерний Харьков", "Типичное ХТЗ", "Суспільне" – тільки 18+
Свідки зафільмували наслідки ДТП під Харковом: дивіться відео
Коментарі
Читайте також
10 квітня , 20:41 У російській колонії стався бунт через побої, 18 в'язнів порізали собі вени: відео
10 квітня , 20:47 Головні новини 10 квітня: підозра Чорновол і посилення карантину в 5 областях
сьогодні , 00:17 Новини про коронавірус 10 квітня: стратегія виходу з карантину, у світі 100 000 смертей
Вибір редакції
-
Як Путін кидає населення на призволяще заради "Північного потоку-2"10 квітня , 22:00
-
Зеленський звернувся до українців щодо епідемії коронавірусу: відео10 квітня , 18:27
-
У Києві не збираються вводити комендантську годину, – Кличко10 квітня , 19:34
-
Коронавірус у священнослужителів: що відомо про захворювання у Києво-Печерській лаврі10 квітня , 23:53
-
Тести на коронавірус: хто може зробити та скільки коштують10 квітня , 20:45
-
Готівковий курс валют 10 квітня: долар знову дешевшає10 квітня , 19:35
Пропозиції партнерів
Коментарі