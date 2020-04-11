У ДТП під Харковом потрапила "швидка", багато жертв: відео та фото 18+

Автомобіль "швидкої" потрапив у смертельну аварію під Харковом – загинули 3 людей, ще 4 у дуже важкому стані в лікарні. Сталася ДТП ввечері 10 квітня на окружній дорозі в районі селища Хроли.

Що відомо про смертельну аварію під Харковом зі "швидкою" В аварію потрапили автомобіль "швидкої" УАЗ і легковик Daewoo Lanos. Читайте також У Харкові жорстоко побили двох начальників поліції: відео Як пише видання "Город Х", у медичному транспорті їхала психіатрична спецбригада, що базується в селищі Карачевка (12 відділення обласного Центру екстреної медичної допомоги).



Заступник керівника поліції Харківщини Сергій Чиж розповів "Суспільному", що у "швидкій" був відеореєстратор, який зафіксував момент ДТП. Легковик раптово виїхав на зустрічну смугу і врізався у "швидку".



У "швидкій" перебувало 5 людей – бригада медиків та пацієнтка, яку везли із селища Хроли до Харкова. У легковику – двоє людей.



50-річний водій "швидкої" загинув. Решта четверо людей потрапили до лікарні з травмами у дуже важкому стані. Водій Daewoo (за попередніми даними – жінка) і пасажир загинули. ДТП під Харковом зі "швидкою": дивіться фото "Вечерний Харьков", "Типичное ХТЗ", "Суспільне" – тільки 18+ Свідки зафільмували наслідки ДТП під Харковом: дивіться відео