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      У ДТП під Харковом потрапила "швидка", багато жертв: відео та фото 18+

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      ДТП в Харкові на біля селища Хроли: загинули троє людей / "Суспільне"

      Автомобіль "швидкої" потрапив у смертельну аварію під Харковом – загинули 3 людей, ще 4 у дуже важкому стані в лікарні. Сталася ДТП ввечері 10 квітня на окружній дорозі в районі селища Хроли.

      Що відомо про смертельну аварію під Харковом зі "швидкою"

      • В аварію потрапили автомобіль "швидкої" УАЗ і легковик Daewoo Lanos.

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      • Як пише видання "Город Х", у медичному транспорті їхала психіатрична спецбригада, що базується в селищі Карачевка (12 відділення обласного Центру екстреної медичної допомоги).
         
      • Заступник керівника поліції Харківщини Сергій Чиж розповів "Суспільному", що у "швидкій" був відеореєстратор, який зафіксував момент ДТП. Легковик раптово виїхав на зустрічну смугу і врізався у "швидку".
         
      • У "швидкій" перебувало 5 людей – бригада медиків та пацієнтка, яку везли із селища Хроли до Харкова. У легковику – двоє людей.
         
      • 50-річний водій "швидкої" загинув. Решта четверо людей потрапили до лікарні з травмами у дуже важкому стані. Водій Daewoo (за попередніми даними – жінка) і пасажир загинули.

      ДТП під Харковом зі "швидкою": дивіться фото "Вечерний Харьков", "Типичное ХТЗ", "Суспільне" – тільки 18+

       

       

      Свідки зафільмували наслідки ДТП під Харковом: дивіться відео

       

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Жертви Новини Харкова Аварії та ДТП Новини України
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