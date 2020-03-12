У ДТП під Одесою загинули 23-річний хлопець і вагітна дівчина
Автомобіль BMW рухався у бік Одеси до району "Совіньйон". Водій не впорався з керуванням, вилетів на трамвайну колію та врізався в стовб. Загинули двоє людей, серед яких і вагітна дівчина.
Аварія зі смертельними наслідками сталася у селі Лиманка Овідіопольського району Одеської області увечері 11 березня, як пише сайт Національної поліції України.
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За попередньою інформацією, водій BMW їхав у бік житлового масиву "Совіньйон", причому їхав надзвичайно швидко і не впорався з керуванням. Автомобіль виїхав на трамвайну колію та врізався у стовб.
23-річний водій та пасажирка з переднього сидіння загинули. "Думская" пише, посилаючись на слова свідків, що дівчина була вагітною. Ще одного пасажира госпіталізували.
У ДТП загинули водій та пасажирка з переднього сидіння
Смертельна аварія сталася поблизу житлового масиву "Совіньйон"
За попередніми даними, водій їхав дуже швидко і не впорався з керуванням
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