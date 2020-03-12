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      У ДТП під Одесою загинули 23-річний хлопець і вагітна дівчина

      - Читать новость на русском
      ДТП біля Одеси / Колаж 24 каналу

      Автомобіль BMW рухався у бік Одеси до району "Совіньйон". Водій не впорався з керуванням, вилетів на трамвайну колію та врізався в стовб. Загинули двоє людей, серед яких і вагітна дівчина.

      Аварія зі смертельними наслідками сталася у селі Лиманка Овідіопольського району Одеської області увечері 11 березня, як пише сайт Національної поліції України. 

      Кількома годинами раніше Смертельна аварія на трасі Одеса – Рені: зіткнулися мікроавтобус і легковик – фото

      За попередньою інформацією, водій BMW їхав у бік житлового масиву "Совіньйон", причому їхав надзвичайно швидко і не впорався з керуванням. Автомобіль виїхав на трамвайну колію та врізався у стовб.

      23-річний водій та пасажирка з переднього сидіння загинули. "Думская" пише, посилаючись на слова свідків, що дівчина була вагітною. Ще одного пасажира госпіталізували. 


      У ДТП загинули водій та пасажирка з переднього сидіння


      Смертельна аварія сталася поблизу житлового масиву "Совіньйон"


      За попередніми даними, водій їхав дуже швидко і не впорався з керуванням

      Смерті на дорогах: у чому винна держава – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      11 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Одеси Жертви Аварії та ДТП
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