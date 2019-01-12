У ДТП з рейсовим автобусом на Донеччині загинуло 3 людей: фото з місця події

У суботу, 12 січня, у Краматорську, що на Донеччині, водій авто ВАЗ не впорався з керуванням та зіткнувся з рейсовим автобусом "Старий город – Малотаранівка". У результаті ДТП загинула сім'я з трьох осіб.

Про це повідомила прес-служба поліції Донецької області.

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Як з'ясували у поліції, 61-річний водій авто ВАЗ не впорався з керуванням транспорту, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з громадським автобусом.



ДТП з рейсовим автобусом у Краматорську

Внаслідок аварії 3 пасажири легковика загинули на місці. Ще одну пасажирку доставили у лікарню, вона нині у реанімацію у важкому стані, а також водій отримав тілесні ушкодження. 20 пасажирів маршрутного таксі не постраждали.

Відомо, що водій не вибрав безпечний швидкісний режим.



У результаті аварії загинуло 3 людей

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого".

Нагадаємо, надвечір 11 січня на Миколаївщині сталася серйозна аварія, внаслідок якої постраждав заступник головнокомандувача Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Кропивченко та ще один військовий. Їх госпіталізували.