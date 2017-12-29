У Дубаї поліція виписала штраф водію в Instagram

У Дубаї поліція залишила повідомлення про штраф в коментарях до відеостріму, який водій вів в Instagram.

Про це повідомляє Marketing Magazine.

За словами правоохоронців, інформацію про водія, що стрімить за кермом, повідомили інші водії. В поліції перевірили отримані дані та знайшли в Instagram зазначену відеотрансляцію. А після того зареєстрували порушення правил дорожнього руху.

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Про штраф, який склав 800 дирхамів (близько 217 доларів – 24), правоохоронці повідомили водія у коментарях під тією ж трансляцією.

Водія оштафували через стрім в авто під час руху

Водій мав свої аргументи. Мовляв, смартфон, з якого вівся стрім, був закріплений на панелі приладів у авто й не відволікав його від керування автомобілем. Проте поліцію це не переконало.

Багато нещасних випадків сталися саме тому, що водії відволікалися під час водіння. Це серйозне порушення правил дорожнього руху,

– зазначив представник поліції Саїф Мухайр Аль Мазруі.