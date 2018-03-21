У Дубаї туристам у паспортах поставили смайли, замість печатки: курйозні фото

В Об'єднаних Арабських Еміратах своєрідно відзначили День щастя, який відбувся 20 березня.

До цього дня Головне управління у справах жителів та іноземців забезпечило митників летовищ спеціальними печатками, пише Khaleej Times.

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Так, в аеропорту Дубаю прикордонники замість печаток на позначення проходження контролю ставили в документах смайлики.

Dubai Airport was keen on spreading smiles around this Happiness Day by stamping smiley faces on passports of those arriving in the city. pic.twitter.com/mUwINZAzp8 — *Dr Barkat SOOMRO* (@DrBarkatSoomro) 21 березня 2018 р.

Крім червоної усміхненої мордочки, у паспортах туристів красувався напис "Ласкаво просимо в щасливі ОАЕ" арабською і англійською мовами.

Також співробітники аеропорту вдягли спеціальні маски і рукавички та вітали мандрівників і позували для фотографій.

Аніматор в аеропорту у Дубаї