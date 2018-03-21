У Дубаї туристам у паспортах поставили смайли, замість печатки: курйозні фото
В Об'єднаних Арабських Еміратах своєрідно відзначили День щастя, який відбувся 20 березня.
До цього дня Головне управління у справах жителів та іноземців забезпечило митників летовищ спеціальними печатками, пише Khaleej Times.
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Так, в аеропорту Дубаю прикордонники замість печаток на позначення проходження контролю ставили в документах смайлики.
Крім червоної усміхненої мордочки, у паспортах туристів красувався напис "Ласкаво просимо в щасливі ОАЕ" арабською і англійською мовами.
Також співробітники аеропорту вдягли спеціальні маски і рукавички та вітали мандрівників і позували для фотографій.
Аніматор в аеропорту у Дубаї
Джерело: 24 Канал
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