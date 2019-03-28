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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      У двох квартирах Харкова зареєстровано по 400 людей: чи пов'язано це з виборами

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      У Харкові знайшли так звані помешкання-рукавички із 200 зареєстрованими, в яких згідно документів проживає дві сотні людей. Насправді ж – кілька пенсіонерів, якими опікуються соціальні фонди.

      Законність такої реєстрації поліція вже перевіряє. А тим часом, виборчі дільниці уже відправили за цими адресами цілі пачки запрошень на вибори.

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      У цій однокімнатній квартирі на вулиці Луї Пастера за документами мешкає 217 людей. Фактично, лише двоє – подружжя Зайончковських.

      соццентри квартири вибори прописка
      Віталій Зайончковський, який переписав квартиру на соццентр

      Віталій у 2015 році переписав оселю на фонд "Пенсіон". За це соціальний центр пожиттєво доглядає родину.

      Дружина пенсіонер, а я безробітний, на пенсії. А комунальні послуги треба оплачувати, вони дорогі. Пенсія у мене тільки 1400 гривень і більше ніяких доходів немає. Ось ми і уклали договір довічного утримання,
      – розповів мешканець Віталій Зайончковський.

      Про те, що житло за документами стане мурашником, чоловік навіть подумати не міг. Тепер до зареєстрованих часто приходять візитери.

      Схожа ситуація і в іншій харківській квартирі на вулиці Шариковій. Тут в одну оселю вмістилися аж 228 осіб. Її екс-власник теж уклав договір про догляд.

      Його купили разом з квартирою. Він вже не власник, за комунальні платить той господар. І прописує сюди стільки людей. А він отримує кожен раз квитанції, в яких все додаються і додаються люди,
      – розповіла сусідка.

      У фонді "Пенсіон" коментаря ж поки що не дали.

      доглядають за страршими пенсіон
      Коментар фонду

      Юристи кажуть, законів, які обмежують кількість зареєстрованих осіб у квартирі, немає. На 172 виборчій дільниці, до якої належать ці два помешкання, запрошення вже розіслали. Думали, що за вказаними адресами гуртожитки. Однак, це не виборча маніпуляція, переконані у громадянській мережі "Опора".

      На президентських виборах воно навряд чи зможе вплинути на результат, тому що результат рахується по всій країні,
      – нагололосив представник громадянської мережі "Опора" Микола Зінченко.

      Юристи переконані, у квартирах реєструють переселенців. І це прибутковий бізнес.

      "Здійснюють формальну реєстрацію на території України, отримують статус тимчасово переміщених осіб, у зв'язку з чим вони можуть отримувати як пенсії, так і ряд соціальних виплат.  Цей бізнес є досить прибутковим, він розгалужений. Як мені відомо, суми утримань, які перевозять з території України у вигляді пенсій, складають 20,25, іноді 30%", – сказав адвокат Олег Головко.

      У поліції 4 сотні зареєстрованих уже стали підставою для кримінального провадження. Його відкрили за статтею "службова підробка".

      У Києві відразу 380 людей прописали в одній із київських квартир на вулиці Бондарській у будинку №3. Там у 104-й квартирі офіційно зареєстровано 380 виборців. Ця кількість – чверть усіх виборців дільниці 801095 у Києві.

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини нерухомості Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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