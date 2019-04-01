У двох українських містах вже завершився опалювальний сезон

31 березня опалювальний сезон завершився в Одесі та Херсоні. Розпорядження міські голови підписали 29 і 27 березня відповідно.

Теплопостачання припинили для загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, культури та спорту, житлового фонду, підприємств та організацій.

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Зазвичай, припинення опалювального сезону припадає на період першої половини квітня. За умови, якщо середньодобова температура упродовж трьох днів не опускається нижче, аніж 8 градусів.