У двох українських містах вже завершився опалювальний сезон
31 березня опалювальний сезон завершився в Одесі та Херсоні. Розпорядження міські голови підписали 29 і 27 березня відповідно.
Теплопостачання припинили для загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, культури та спорту, житлового фонду, підприємств та організацій.
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Зазвичай, припинення опалювального сезону припадає на період першої половини квітня. За умови, якщо середньодобова температура упродовж трьох днів не опускається нижче, аніж 8 градусів.
Рішення про початок та закінчення опалювального сезону приймається на рівні міської ради. Зауважимо, що у 2018 році опалювальний сезон в Україні повноцінно розпочався дещо пізніше, аніж зазвичай.
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