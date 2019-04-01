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      У двох українських містах вже завершився опалювальний сезон

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      Опалювальний сезон вже завершився в Одесі та Херсоні
      Опалювальний сезон вже завершився в Одесі та Херсоні / god-2019.com

      31 березня опалювальний сезон завершився в Одесі та Херсоні. Розпорядження міські голови підписали 29 і 27 березня відповідно.

      Теплопостачання припинили для загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, культури та спорту, житлового фонду, підприємств та організацій.

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      Зазвичай, припинення опалювального сезону припадає на період першої половини квітня. За умови, якщо середньодобова температура упродовж трьох днів не опускається нижче, аніж 8 градусів.

      Рішення про початок та закінчення опалювального сезону приймається на рівні міської ради. Зауважимо, що у 2018 році опалювальний сезон в Україні повноцінно розпочався дещо пізніше, аніж зазвичай.

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      Теги: Новини України Опалювальний сезон Новини Одеси Новини Херсона Комунальні послуги
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