У двох областях обмежено рух транспортних засобів

Рятувальники повідомляють, що станом на 9 годину 3 березня, небезпечних метеорологічних явищ в Україні не спостерігається. Повідомляється про обмеження руху транспорту у двох областях.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Читайте також: У Києві ввели оперативне положення щодо громадського транспорту

"У Миколаївській області перекрито рух для всіх видів транспортних засобів на ділянці дороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв на під’їзді до м. Миколаїв. Для розчистки доріг снігоочисною технікою обмежено рух великогабаритного транспорту", – йдеться у повідомленні рятувальників.

Зазначається, що обмежено рух великогабаритних транспортних засобів і у Київській області на під'їздах до м. Києва таких дорогах: М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі; М-03 Київ- Харків-Довжанський; М-05 Київ-Одеса; М-06 Київ-Чоп; М-07 Київ-Ковель-Ягодин.

Тимчасово обмежено в’їзд великогабаритних транспортних засобів у м. Київ.

Для розчистки доріг та буксирування транспортних засобів залучено 1734 одиниць техніки та 2917 чоловік.