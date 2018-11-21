У двох школах на Київщині розпилили газ: дітей евакуювали

У середу, 21 листопада, у двох школах не Київщині – у Білій Церкві та Василькові – розпилили газ. Обійшлося без постраждалих, проте за справу взялася поліція.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київщини.

Щодо випадку у Білій Церкві, то там один з учнів 9-го класу приніс до школи газовий балончик без маркування. Хлопець хизувався ним на перерві, і в якийсь момент цей балончик вихопив із рук школяра його однокласник та розпилив перцевий газ.

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Обійшлося без постраждалих, довелося лише провітрити приміщення школи. А батькам цих учнів доведеться відповідати перед законом. Щодо них поліція склала адміністративні протоколи за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей. Матеріали будуть передані до суду. Дорослим загрожує штраф.

Щодо інциденту у Василькові, то там в одній зі шкіл на перерві хтось розпилив невідомий газ, тож довелося екстрено евакуювати всіх учнів: 22 класи, а це майже 400 школярів.

На місці події працюють працівники ювенальної превенції поліції Київщини, група реагування патрульної поліції. Поліцейські встановлюють особу, яка розпилила невідому речовину.