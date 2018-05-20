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У дворі житлового будинку в Ізмаїлі вибухнула граната: з'явились деталі

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Граната вибухнула у дворі житлового будинку на Одещині
Граната вибухнула у дворі житлового будинку на Одещині / Прес-служба поліції

Поліція проводить перевірку за фактом вибуху гранати у подвір'ї житлового будинку у місті Ізмаїлі на Одещині.

Як інформує прес-служба обласної поліції, про вибух на території приватного домоволодіння повідомила сусідка, яка наглядала за будинком, поки господарі були у від’їзді.

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Жінка розповідає, що у дворі побачила темну пляму на тротуарній плитці, а також осколки скла з вікна будинку.

Правоохоронці та вибухотехніки, які прибули на виклик, вилучили уламки та фрагменти гранати РГД-5, які відправили на експертизу.

За фактом вибуху гранати розпочато кримінальне провадження за ознаками статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Раніше одеські ЗМІ писали, що вибух гранати стався у дворі будинку депутата Ізмаїльської районної ради, голови районної організації партії "Блок Петра Порошенка" Олександра Петкова.

Теги: Новини України Ізмаїл Новини Одеси Розслідування Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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