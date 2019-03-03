У джинсах та з непокритою головою: Епіфаній прагне змінити церковні канони

Наймолодший у православному світі очільник церкви Епіфаній дозволив відвідувати церкву у джинсах та з непокритою головою. Він переконаний, що ПЦУ має бути демократичною і прогресивною.

Експерти ж цілком підтримують Епіфанія, переконуючи, що певні норми є застарілими і вже давно потребують змін. Журналісти 24 каналу з'ясували, чи діють нововведення в Україні та які церкви дотримуються старих правил.

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Як церкви України ставляться до нововведень

У Києво-Печерській Лаврі, резиденції Російської церкви в Україні, на вході висить табличка, яка забороняє заходити у храм жінкам з непокритою головою та в штанах. Представники церкви не дозволили увійти до храму без хустинки, але одразу ж запропонували альтернативу: взяти хустинку безкоштовно, або купити. У Лаврі вони продаються скрізь. Є за 30 гривень, а є й за 500.



У Києво-Печерську Лавру не можна заходити з непокритою головою

Натомість у Володимирському соборі, який вважається одним з головних храмів Православної церкви України, на зовнішній вигляд ніхто не звертає уваги.

Жінок з непокритою головою у храмі з десяток. А сам предстоятель ПЦУ не вважає це порушенням. Він запевнив, що молодь має ходити до церкви, і ніякі правила не мають її зупиняти.



До Володимирського собору можна ходити у джинсах та без хустинки

Молода людина вперше переступає поріг храму й отримує такі чіткі вказівки. А чому ти одягнений так, а чому ти повернувся так. Це не правильно. Тому ми повинні поступово відходити від цього,

– наголосив предстоятель ПЦУ Епіфаній.

Що означають деякі традиції

Експерти зазначили, що дуже часто традиції є пережитком минулого. Деякі з них переглядалися востаннє ще в п'ятому столітті.

Наприклад, покривати голову закликав апостол Павло. Але його слова стосувалося конкретного випадку: заміжніх коринфських жінок, які вирішили продемонструвати непокору чоловікам. Адже в ті часи жінка знімала хустку, щоб натякнути, що хоче розлучитися або спокусити. Зазвичай так ходили лише представниці найдавнішої професії.



У храмах ПЦУ не обов'язково покривати голову

Релігієзнавець Віктор Єленський сказав, що є правило, за яким не можна митися в одній бані з юдеями, а також отримувати від них медичну допомогу. Тим, хто не дотримується цього правила загрожує анафема, тобто церковне прокляття.

Ситуація у храмах Вселенського патріархату

У соборі Святого Георгія – головному храмі Вселенського патріархату у Стамбулі – є не лише сидячі місця, але й безкоштовні свічки. Віряни там теж не обтяжені правилами щодо зовнішнього вигляду.



Собор Святого Георгія у Стамбулі

Епіфаній прагне, аби такою сучасною була і українська церква. Проте на це потрібен час. Експерти ж наголошують, що українська церква має стати сучаснішою, аби виграти конкуренцію з московською і заволодіти прихильністю вірян.

Що має змінитися в ПЦУ

– Впорядкувати правила щодо зовнішнього вигляду.

– Зменшити час богослужіння у церкві.

– Вести літургії зрозумілою мовою

– Впровадити соціальні ліфти.

Церквою має керувати людина, яка має до того здібності. Відтак люди, що потрапляють на церковні посади мають приносити користь церкві та змінювати її на краще,

– додав релігієзнавець Дмитро Горєвой.

Очільник ПЦУ Епіфаній зауважив, що церква має стати ближчою для людини. А самі віряни мають йти, в першу чергу, до Бога. І головне – не боятися критики, яка звучить не стільки від священиків, як від продавчинь церковного начиння та зациклених на зовнішніх ритуалах вірян.

Дивіться відео: які церкви в Україні дотримуються нововведень