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      У джинсах та з непокритою головою: Епіфаній прагне змінити церковні канони

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      Епіфаній прагне змінити церковні канони
      Епіфаній прагне змінити церковні канони / pomisna.info

      Наймолодший у православному світі очільник церкви Епіфаній дозволив відвідувати церкву у джинсах та з непокритою головою. Він переконаний, що ПЦУ має бути демократичною і прогресивною.

      Експерти ж цілком підтримують Епіфанія, переконуючи, що певні норми є застарілими і вже давно потребують змін. Журналісти 24 каналу з'ясували, чи діють нововведення в Україні та які церкви дотримуються старих правил.

      Читайте також: Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України

      Як церкви України ставляться до нововведень

      У Києво-Печерській Лаврі, резиденції Російської церкви в Україні, на вході висить табличка, яка забороняє заходити у храм жінкам з непокритою головою та в штанах. Представники церкви не дозволили увійти до храму без хустинки, але одразу ж запропонували альтернативу: взяти хустинку безкоштовно, або купити. У Лаврі вони продаються скрізь. Є за 30 гривень, а є й за 500.

      У Києво-Печерську Лавру не можна заходити з непокритою головою
      У Києво-Печерську Лавру не можна заходити з непокритою головою

      Натомість у Володимирському соборі, який вважається одним з головних храмів Православної церкви України, на зовнішній вигляд ніхто не звертає уваги.

      Жінок з непокритою головою у храмі з десяток. А сам предстоятель ПЦУ не вважає це порушенням. Він запевнив, що молодь має ходити до церкви, і ніякі правила не мають її зупиняти. 


      До Володимирського собору можна ходити у джинсах та без хустинки

      Молода людина вперше переступає поріг храму й отримує такі чіткі вказівки. А чому ти одягнений так, а чому ти повернувся так. Це не правильно. Тому ми повинні поступово відходити від цього,
      – наголосив предстоятель ПЦУ Епіфаній.

      Що означають деякі традиції 

      Експерти зазначили, що дуже часто традиції є пережитком минулого. Деякі з них переглядалися востаннє ще в п'ятому столітті.

      Наприклад, покривати голову закликав апостол Павло. Але його слова стосувалося конкретного випадку: заміжніх коринфських жінок, які вирішили продемонструвати непокору чоловікам. Адже в ті часи жінка знімала хустку, щоб натякнути, що хоче розлучитися або спокусити. Зазвичай так ходили лише представниці найдавнішої професії. 

      У храмах ПЦУ не обов'язково покривати голову
      У храмах ПЦУ не обов'язково покривати голову

      Релігієзнавець Віктор Єленський сказав, що є правило, за яким не можна митися в одній бані з юдеями, а також отримувати від них медичну допомогу. Тим, хто не дотримується цього правила загрожує анафема, тобто церковне прокляття. 

      Ситуація у храмах Вселенського патріархату

      У соборі Святого Георгія – головному храмі Вселенського патріархату у Стамбулі – є не лише сидячі місця, але й безкоштовні свічки. Віряни там теж не обтяжені правилами щодо зовнішнього вигляду. 

      Собор Святого Георгія у Стамбулі
      Собор Святого Георгія у Стамбулі

      Епіфаній прагне, аби такою сучасною була і українська церква. Проте на це потрібен час. Експерти ж наголошують, що українська церква має стати сучаснішою, аби виграти конкуренцію з московською і заволодіти прихильністю вірян.

      Що має змінитися в ПЦУ

      – Впорядкувати правила щодо зовнішнього вигляду.

      – Зменшити час богослужіння у церкві.

      – Вести літургії зрозумілою мовою

      – Впровадити соціальні ліфти.

      Церквою має керувати людина, яка має до того здібності. Відтак люди, що потрапляють на церковні посади мають приносити користь церкві та змінювати її на краще,
      – додав релігієзнавець Дмитро Горєвой.

      Очільник ПЦУ Епіфаній зауважив, що церква має стати ближчою для людини. А самі віряни мають йти, в першу чергу, до Бога. І головне – не боятися критики, яка звучить не стільки від священиків, як від продавчинь церковного начиння та зациклених на зовнішніх ритуалах вірян.

      Дивіться відео: які церкви в Україні дотримуються нововведень

       

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Новини Києва Православна церква України Релігія Епіфаній Традиції Пожежа під Києвом Вселенський патріархат Собор Новини Туреччини
      Джерело: 24 канал
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