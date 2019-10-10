У Еквадорі запрвадили надзвичайний стан, а уряд втік зі столиці до іншого міста

В Еквадорі тривають масові протести, уряду країни навіть довелося тікати зі столиці. Люди вийшли на вулиці через скасування субсидій на пальне. Еквадорці блокують автошляхи по всій країні, паралізована робота громадського транспорту.

Вже декілька днів поспіль на вулицях еквадорської столиці Кіто неспокійно. Різке – майже удвічі – зростання цін на пальне змусило мешканців вийти на протест. До Кіто з'їхали люди з усіх куточків країни. Житель Еквадору Еміліо Рамос наголосив, що планує виходити на протести, допоки уряд не скасує обмеження.

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Жителі Еквадору майже півстоліття користувались дешевим пальним, яке видобували на їхніх родовищах. Дешевим воно було завдяки субсидіям, але нині влада скасувала дотації.

Це потрібно змінити, бо субсидії на пальне завдають надто великої шкоди країні, вони спотворюють економіку,

– сказав президент Еквадору Ленін Морано.



Протести в Еквадорі

Побоюючись розлючених людей, президент країни разом з урядовцями взагалі покинув столицю Кіто та перебрався у найбільше портове місто Еквадору – Гуаякіль. Перед втечею уряд запровадив у країні надзвичайний стан, який триватиме два місяці. Вулиці контролюють військові, виникають сутички з протестувальниками.



Сутички між військовими й протестувальниками

Унаслідок протестів та сутичок із правоохоронцями щонайменше одна людина загинула, ще приблизно 80 поранені. Силовики заарештували майже 500 людей.

Масові протести на вулицях Еквадору