У Facebook прокоментували ситуацію із забороною статуетки, в якій побачили порнографію

Знімки Вілендорфська Венера в кінці минулого року опублікувала італійська художниця Лаура Гіанда, яка незабаром виявила, що її пост заблокували, - алгоритми соцмережі угледіли в викладених фото ознаки порнографії.

Дії Facebook тоді різко розкритикували: висловитися встигли як авторка публікації, яка назвала подію «війною з людською культурою», так і директор віденського Музею природознавства, в колекцію якого входить статуетка, повідомляє Deutsche Welle.

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Днями представники Facebook визнали свою помилку і вибачилися.

"Наші правила забороняють публікацію зображень, де є нагота, але іноді ми робимо виключення для статуй. Саме тому публікація повинна була бути схвалена ", – заявили в компанії.

Це не перший випадок, коли Facebook блокує пости або сторінки користувачів, приймаючи опубліковані ними зображення класичних творів мистецтва за заборонений контент. Раніше з цих же причин були вилучені пости з картиною "Походження світу" Гюстава Курбе, полотном Рубенса і відео з творами живопису XV-XIX століть.