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У Facebook тестують нову систему рейтингів сторінок

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Facebook змінює систему оцінки сторінок
Facebook змінює систему оцінки сторінок / Фото з відкритих джерел

Соцмережа планує відмовитись від вже звичної п’ятизіркової системи рейтингу сторінок. Та перейти до десятибальної системи.

Про це написав Socialmediatoday.

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Наразі рейтинг сторінки формується виключно з оцінок користувачів. Новий рейтинг буде враховувати не лише оцінки користувачів, але й відгуки та рекомендації, які вони залишають на власних сторінках. Варто зазначити, що такі відгуки матимуть більшу вагу в сумарній оцінці.

facebook, рейтинг сторінок, оцінка, лайки, фейсбук

Отже тепер меркетологам потрібно буде додатково працювати над тим, щоб користувач не лише хотів залишити позитивну оцінку сторінці, а й залишити розгорнутий відгук з рекомендаціями.

Нагадаємо, що Facebook також тестує новий сервіс роботи з лідерами думок. В одному інтерфейсі маркетологи зможуть відслідковувати статистику потрібних сторінок і сортувати їх за необхідними характеристиками аудиторії.

Теги: Техно Інтернет Facebook
Джерело: 24 Канал
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