У Facebook тестують нову систему рейтингів сторінок

Соцмережа планує відмовитись від вже звичної п’ятизіркової системи рейтингу сторінок. Та перейти до десятибальної системи.

Про це написав Socialmediatoday.

Читайте також: Facebook вводить нову корисну функцію

Наразі рейтинг сторінки формується виключно з оцінок користувачів. Новий рейтинг буде враховувати не лише оцінки користувачів, але й відгуки та рекомендації, які вони залишають на власних сторінках. Варто зазначити, що такі відгуки матимуть більшу вагу в сумарній оцінці.

Отже тепер меркетологам потрібно буде додатково працювати над тим, щоб користувач не лише хотів залишити позитивну оцінку сторінці, а й залишити розгорнутий відгук з рекомендаціями.

Нагадаємо, що Facebook також тестує новий сервіс роботи з лідерами думок. В одному інтерфейсі маркетологи зможуть відслідковувати статистику потрібних сторінок і сортувати їх за необхідними характеристиками аудиторії.