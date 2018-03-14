У Фастові біля дитячого садка зарізали багатодітну матір

У Фастові, що на Київщині, невідомий зарізав багатодітну матір. Загибла – 43-річна мати трьох дітей, вдова, приватний підприємець.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Київській області.

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До поліції Фастова зателефонував черговий лікар медичного закладу та повідомив, що із чисельними ножовими пораненнями звернулася жінка і втратила свідомість. Не приходячи до тями від отриманих тілесних ушкоджень вона померла в операційному відділенні лікарні,

– йдеться у повідомленні поліції.

Ввечері жінка йшла до дитячого садочка, щоб забрати сина. Поблизу входу до навчального закладу на неї ззаду напав невідомий чоловік та почав наносити ножові поранення.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводяться всі необхідні слідчо-розшукові заходи з метою встановлення особи зловмисника та затримання його. На місці злочину працюють кінологи і криміналісти, встановлюються свідки трагедії.