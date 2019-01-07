У Ferrari після провального сезону підготували гучну відставку

Керівник команди Формули-1 Ferrari Мауріціо Аррівабене буде звільнений зі своєї посади. Його наступником стане нинішній технічний директор італійської команди Маттіа Бінотто.

У Ferrari заперечували можливі кадрові перестановки після сезону 2018 року, проте вважається, що власник команди Джон Елканн вже прийняв рішення про призначення нового керівника, повідомляє Autosport.com.

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На рішення про заміну Аррівабене вплинули його помилки в управлінні командою, які стали ключовим фактором у поразці від Mercedes в Кубку конструкторів. Також керівник не зміг уникнути конфліктів між гонщиками Скудерії Себастьяном Феттелем і Кімі Райкконеном.

У минулому сезоні гонщики Ferrari Себастьян Феттель і Кімі Райкконен зайняли 2-е і 3-е місце в загальному заліку відповідно. Але в Кубку конструкторів італійській команді довелося задовольнятися другим місцем, поступившись першістю Mercedes.

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