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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У ФІФА "побороли" корупцію і каратимуть за звинувачення у хабарництві

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ФІФА без "корупції"
ФІФА без "корупції"

Після корупційного скандалу у ФІФА, через який свого часу президент організації Йозеф Блаттер та очільник УЄФА Мішель Платіні у 2015 році були відсторонені від футболу, у федерації вирішили убезпечити себе від подібного у майбутньому. Тепер "корупції" в ФІФА офіційно немає.

На таємній зустрічі чиновників ФІФА було прийнято рішення прибрати слово "корупція" з кодексу етики, повідомляє Associated Press. 

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Окрім того, зменшено покарання за хабарництво, незаконне привласнення коштів та маніпуляції з футбольними матчами – термін давності обмежили десятьма роками (раніше карати можна було незалежно від дати злочину).

При цьому в кодексі з’явилося нове порушення – дифамація. Мова йде про поширення так званих наклепів, які не були доведені. Винні в наклепі на адресу ФІФА можуть відсторонити від будь-якої футбольної діяльності на 2 роки, а в разі повторного порушення – на 5 років.

"Людям, пов'язаним правовими відносинами з кодексом, забороняється робити публічні заяви, в яких міститься наклеп щодо ФІФА або будь-якої персони, пов'язаної з цим кодексом, в контексті заходів ФІФА", – йдеться в кодексі.

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Теги: Новини спорту ФІФА Корупція Футбол
Джерело: 24 Канал
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