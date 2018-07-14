17:33
14 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
25°C 16°C
  • неділя
    25°C 20°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Що південноафриканські бури забули у Царстві Пині. "Імпортозаміщєніє" слів
Вєсті Кремля
22:44, 13 липня
Вєсті.UA. Антикорупційний тиск Порошенка. Ностальгія екс-регіоналів
Вєсті.UA
21:44, 13 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

У ФІФА винесли рішення щодо Домагоя Віди за друге відео з привітанням "Слава Україні!"

269 Читать новость на русском
Домагой Віда після забитого голу у ворота збірної Росії
Домагой Віда після забитого голу у ворота збірної Росії

Хорватський захисник Домагой Віда не буде покараний за друге відео, де він вигукує "Слава Україні!"

Нагадаємо, після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонаті світу 2018, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення, де заявили, що це "перемога для "Динамо" та України", а також використали вітання "Слава Україні!". Після цього ФІФА винесло попередження Віді, а Вукоєвіча виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Згодом же ФІФА все-таки оштрафувало Вукоєвіча "за неспортивну поведінку".

Читайте також: Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії

Однак згодом виявилося, що Віда записав ще одне відео, де теж звертається до всіх привітанням "Слава Україні!". ФІФА вирішило теж розглянути й цей епізод. Цього разу футболісту загрожувала дискваліфікація. Згодом він вибачився за ці слова, а також пояснив, чому записав відповідні відеозвернення.

Зважаючи на це, ФІФА вирішило не дискваліфіковувати гравця. Як повідомив журналіст BBC Річард Конвей, друге відео було записано ще до того, як почалося розслідування про перше відео. Відтак у діях хорватського гравця не було злого умислу.

 

Теги: Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами Чемпіонат світу з футболу - 2018 Хорватія Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Субсидії по-новому: кого влада залишить без пільг
сьогодні, 17:00 Субсидії по-новому: кого влада залишить без пільг
Роман Семенуха 231
Від зради до перемоги: Україна в пошуках супергероя
сьогодні, 16:05 Від зради до перемоги: Україна в пошуках супергероя
Блог Медіа 423
5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
12 липня, 19:00 5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
2240
Как скоро может рухнуть консервативное правительство Терезы Мэй?
сьогодні, 11:59 Как скоро может рухнуть консервативное правительство Терезы Мэй?
Блог Соцмережі 464
Президентський рейтинг: Тимошенко суттєво відірвалася від інших кандидатів
сьогодні, 10:01 Президентський рейтинг: Тимошенко суттєво відірвалася від інших кандидатів
9482
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Паралімпіада-2018: медальний залік
 18 березня , 09:05
Конфуз на Олімпіаді: у фігуристки розстібнулась сукня і випадково оголились груди
 19 лютого , 17:38
Гороскоп на тиждень 28 травня – 3 червня 2018 для всіх знаків Зодіаку
 27 травня , 15:31
Чому дострокові вибори парламенту неможливі: названо головну причину
12 березня , 07:06
Портников висловив неочікуване припущення, хто може стати новим Президентом України
 30 квітня , 12:26
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук