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У Філіппінах 7-річна плавчиня померла від укусу отруйної медузи

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7-річна плавчиня померла від укусу отруйної медузи
7-річна плавчиня померла від укусу отруйної медузи / ТСН

Семирічна італійська плавчиха та багаторазова переможниця змагань у своєму віці Гайя Тримарк загинула від укусу отруйної медузи під час сімейного відпочинку на Філіппінах.

Про це повідомив сайт "Сегодня".

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Як розповіли очевидці, дівчинка збирала черепашки на мілководді, а потім раптово закричала. На крик прибігли родичі і побачили, що ноги Гайї вже почали синіти, а вона намагалася позбутися від отруйних колючок.

Італійська плавчиня Гайя Тримарк
Італійська плавчиня Гайя Тримарк

Медичну допомогу дівчинці надати не змогли, так як на пляжі не виявилося навіть аптечки першої допомоги, а до найближчої лікарні потрібно добиратися близько 40 хвилин, використовуючи човен і мотоцикл. Коли маленьку спортсменку привезли в лікарню муніципального округу Карамон, лікарям тільки залишалося зафіксувати смерть від сильної алергічної реакції.

Зазначисо, що це не перший випадок смерті дитини на пляжі на філіппінському острові Сабітанг Лая. Менше двох тижнів тому аналогічний інцидент стався з трирічним малюком.

До слова, відеоблогер Арслан Валєєв помер після нападу отруйної змії чорної мамби, яка вкусила його в руку у прямому ефірі. 

Теги: Новини спорту Жертви Діти і неповнолітні Філіппіни світ тварин
Джерело: 24 канал
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