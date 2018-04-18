У фільмі про захоплення Криму дійсно показали Путіна, – експертиза

Експертиза фільму Андрія Кондрашова "Крим. Шлях на батьківщину" підтвердила, що на відеозаписах, представлених звинуваченням як доказ, дійсно зображені президент Росії Володимир Путін, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, командувач ЧФ РФ Олександр Вітко і "глава" Криму Сергій Аксьонов.

Про це заявив суддя Владислав Дев'ятко на засіданні 18 квітня під час дослідження нових матеріалів у справі про державну зраду Віктора Януковича.

За його словами, експертиза відео- та аудіозапису і судово-портретна експертиза коштувала 40 тисяч 40 гривень.

Висновок від 2 квітня. Експерти дійшли наступних висновків: зображення особи у фільмі Кондрашова "Крим. Путь на родіну" та зображення особи у файлі, наданому у якості порівняльного зразка зовнішності Путіна, належать одній особі, …зображення Аксьонова належать одній особі, … зображення Шойгу належать одній особі, … зображення Вітка – належать одній особі,

– сказав Дев'ятко.

Експерти також підтвердили, що Путін, Шойгу, Аксьонов та Вітко брали участь у розмовах, що містяться у аудіо- та відеофайлах фільму Кондрашова. Суддя відзначив, що також підтверджена особа Аксьонова під час звернення по допомогу до Росії 1 березня 2014 року і особа Путіна під час заяви, "Кремль не оставит без внимания просьбу о помощи Украине".

Адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що захистом ніколи не ставилось під сумнів, що на відео зображені саме ці особи, а саму експертизу назвав "зайвим паперостворенням" і витрачанням бюджетних коштів. У свою чергу прокурор наголосив, що саме захист просив дослідити цей фільм.

Нагадаємо, раніше захист Януковича надав ЗМІ для ознайомлення звернення його підзахисного до російського президента Володимира Путіна, датоване 2014 роком.



Сам Янукович заявляв, що у своєму зверненні Путіну вносив пропозиції розглянути під час консультацій питання введення поліцейської миротворчої місії".