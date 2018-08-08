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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У фінал "Міс Україна Всесвіт-2018" пройшла подруга Нємцова

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Анна Дурицька
Анна Дурицька / kp.ua

У фінал конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2018" пройшла свідок вбивства Бориса Нємцова Анна Дурицька.

Про це інформує "Комсомольская правда".

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В анкеті дівчина зазначає, що займається благодійністю – допомагає школі-інтернату в рідному місті. Також вона зізналась, що виграти конкурс "Міс Україна Всесвіт" – це її заповітна мрія. Фіналістки Анна пише, що їй 25 років, вона з Білої Церкви. Зріст 175 сантиметрів.

Фінал "Міс Україна Всесвіт-2018" пройде в Києві. Конкурс розпочнеться о 20 годині, у вівторок, 14 серпня.

Нагадаємо, 27 лютого 2015 року російський політик Борис Нємцов був убитий в центрі Москви. В цей час його супроводжувала українська модель Анна Дурицька. Вона описала обставини вбивства, але не знала, хто його скоїв. Зараз вона виступає головним свідком у справі.

Теги: Вбивство Нємцова Борис Нємцов LifeStyle Новини України
Джерело: 24 Канал
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