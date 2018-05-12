У фіналі Євробачення 2018 Сальвадор Собрал заспівав з володарем "Греммі"

У фіналі Євробачення 2018, що відбулось у Лісабоні, переможець Євробачення 2017 Сальвадор Собрал заспівав з п'ятиразовим володарем премії "Греммі" Каетану Велозу.

12 травня у Лісабоні відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення 2018, перемогу в якому здобула представниця Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею Toy.

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Після виступу усіх 26 учасників фіналу та перед початком оголошення результатів голосування журі та глядачів у фіналі Євробачення 2018 виступив переможець Євробачення 2017 португалець Сальвадор Собрал.

Пісню Amar Pelos Dois, яка принесла португальцю перемогу на Євробаченні 2017 у Києві, він виконав у дуеті з легендарним бразильським співаком та композитором Каетану Велозу, який є п'ятиразовим володарем премії "Греммі".

Користувачі соцмереж не стримували свого захоплення від побаченого. Серед них і зіркові шанувальники.

Найкращий виступ Євробачення це ...переможець минулорічного Євробачення Salvador Sobral...без всяких балетів, танців і фейерверків та ще й з Caetano Veloso. Аж подих захоплює...Дай Бог їм здоров’я! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 12 травня 2018 р.

До слова, напередодні переможець Євробачення 2017 Сальвадор Собрал розкритикував пісню майбутньої переможниці Євробачення 2018 Нетті Барзілай.