У фіналі Євробачення 2018 Сальвадор Собрал заспівав з володарем "Греммі"
У фіналі Євробачення 2018, що відбулось у Лісабоні, переможець Євробачення 2017 Сальвадор Собрал заспівав з п'ятиразовим володарем премії "Греммі" Каетану Велозу.
12 травня у Лісабоні відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення 2018, перемогу в якому здобула представниця Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею Toy.
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Після виступу усіх 26 учасників фіналу та перед початком оголошення результатів голосування журі та глядачів у фіналі Євробачення 2018 виступив переможець Євробачення 2017 португалець Сальвадор Собрал.
Пісню Amar Pelos Dois, яка принесла португальцю перемогу на Євробаченні 2017 у Києві, він виконав у дуеті з легендарним бразильським співаком та композитором Каетану Велозу, який є п'ятиразовим володарем премії "Греммі".
Користувачі соцмереж не стримували свого захоплення від побаченого. Серед них і зіркові шанувальники.
До слова, напередодні переможець Євробачення 2017 Сальвадор Собрал розкритикував пісню майбутньої переможниці Євробачення 2018 Нетті Барзілай.