У Фінляндії екологічне лихо на залізниці через Росію: деталі
Понад 50 тисяч літрів легкозаймистої речовини – метил третинного бутилового етеру – потрапило в навколишнє середовище у Фінляндії внаслідок сходження з колії російського составу, який перевозив небезпечний хімікат.
"Шкода навколишньому середовищу величезна. Речовина отруйна та може мати негативний вплив на навколишнє середовище", – розповів пожежник Ееро Ахо в інтерв'ю газеті Helsingin Sanomat.
Загалом російський залізничний состав складався з 50 цистерн.
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Через аварію був перекритий рух на цій ділянці залізниці. На місці працюють рятувальники та екологи.
За попередніми даними, причиною аварії став злам візка цистерни.
Джерело: 24 Канал
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