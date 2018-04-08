У Фінляндії екологічне лихо на залізниці через Росію: деталі

Аварія на залізниці у Фінляндії / Центр економічного розвитку, транспорту і навколишнього середовища Фінляндії.

Понад 50 тисяч літрів легкозаймистої речовини – метил третинного бутилового етеру – потрапило в навколишнє середовище у Фінляндії внаслідок сходження з колії російського составу, який перевозив небезпечний хімікат.