У Forbes назвали найбагатшого репера світу

Американський репер Jay-Z очолив рейтинг найбагатших реперів світу.

Такі дані оприлюднив авторитетний журнал Forbes.

За інформацією видання, упродовж 2017 року статки Jay-Z зросли з 810 до 900 мільйонів доларів. Окрім цього, відомо, що після народження двійнят Шона та Беї зіркове подружжя придбало будинок у Східному Хемптоні за 26 мільйонів доларів.

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Другий щабель рейтингу зайняв Шон Комбс, відомий як Diddy. Упродовж року він збільшив кількість акцій в алкогольних компаніях Ciroc and Revolt та DeLeon tequila. Відтак прибутки репера дозволили йому ввійти в трійку найбагатших співаків.

Dr. Dre посів третє місце в престижному рейтингу. Його статки сягають 770 мільйонів доларів. Чималі прибутки співак отримав від акцій відомої компанії Apple, які він придбав ще у 2014 році. Експерти не виключають, що ця мудра інвестиція в компанію дозволить Dr. Dre за рік очолити список найбагатших реперів.