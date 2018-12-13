У Формулі-1 обрали найкращий обгін сезону: відео

По закінченні сезону у Формулі-1, фанати автоперегонів назвали найкращий обгін, який був у 2018 році.

У фінал голосування пройшли два обгони. При цьому що у обох випадках обганяли пілота Mercedes Валттері Боттаса. Перший раз Себастьян Феттель з Ferrari на гран-прі Великобританії. Другий обгін – у виконанні пілота Red Bull Даніеля Ріккардо на гран-прі Китаю.

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Саме за другий варіант віддали свої голоси 55% підписників Формули-1 у twitter.