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      У Формулі-1 обрали найкращий обгін сезону: відео

      612 Читать новость на русском
      Обгони у Формулі-1
      Обгони у Формулі-1 / twitter F1

      По закінченні сезону у Формулі-1, фанати автоперегонів назвали найкращий обгін, який був у 2018 році.

      У фінал голосування пройшли два обгони. При цьому що у обох випадках обганяли пілота Mercedes Валттері Боттаса. Перший раз Себастьян Феттель з Ferrari на гран-прі Великобританії. Другий обгін – у виконанні пілота Red Bull Даніеля Ріккардо на гран-прі Китаю.

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      Саме за другий варіант віддали свої голоси 55% підписників Формули-1 у twitter.

       

      Теги: Спорт Ferrari Mercedes Red Bull Себастьян Феттель Даніель Ріккардо Волттері Боттас Формула-1
      Джерело: 24 Канал
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