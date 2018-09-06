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У Франції через підозру на холеру евакуювали пасажирів літака

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У Франції евакуювали авіасудно через підозру на холеру
У Франції евакуювали авіасудно через підозру на холеру / фото з відкритих джерел

147 пасажирів авіасудна, яке прямувало із Алжиру до Франції, евакуювали через підозру на холеру. 8-річному хлопчику під час перельоту стало погано, всі симптоми нагадували зараження небезпечною інфекцією.

Про це інформує The Lokal.

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Скоріш за все, дитина хвора на холеру, і пасажирів слід буде евакуювати до лікарні для огляду,
– повідомив один із французьких рятувальників, який прибув на місце посадки літака у французькому Перпіньяні.

За інформацією видання, відразу після посадки хлопчика доправили до місцевого госпіталю. Після обстеження лікарі не підтвердили у нього діагноз "холера".

Пасажирам та екіпажу дозволити вийти із літака лише після дезінфекції рук, а саме повітряне судно повинне повернутися порожнім до Алжиру для очищення і дезінфекції. 

Додамо, що зараз в Алжирі зафіксований спалах холери. Із підозрою на небезпечне захворювання до лікарень країни звернулося 147 осіб. 49 випадків зараження холерою підтвердили, 2 людей померли.

Теги: авіація холера Інфекція Здоров'я Діти і неповнолітні Алжир Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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