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      У Франції десятки тисяч "жовтих жилетів" продовжують запеклі сутички з поліцією

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      Участь у протестах взяло майже 70 тисяч людей
      Участь у протестах взяло майже 70 тисяч людей / 24 Канал

      Під час одинадцятої суботи протестів у Франції взяли участь 69 тисяч учасників руху "жовтих жилетів". Тривають запеклі зіткнення маніфестантів з правоохоронними силами. У Парижі затримали щонайменше 52 людини.

      Про це повідомив телеканал BFMTV.

      Читайте також: "Освободители" Донбасса засветились на протесте "желтых жилетов"

      Зазначається, що повідомлення про безлади надходять з багатьох міст. У Парижі важке поранення в око отримав один з лідерів руху: на площі Бастилії він вів пряму зйомку сутички для соціальних мереж; в нього влучила граната для розгону натовпу.

      Під вечір суботи учасники протесту оголосили про намір провести "жовту ніч" протесту і почати формування "жовтого нотатника" який міститиме перелік вимог до влади. Однак провести "жовту ніч" їм не дали, протестувальників знову розігнали, застосувавши водомети, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

      За словами міністра внутрішніх справ Франції, мобілізація правоохоронних органів була необхідна, щоб стримати "розбещеність" і "затримати порушників".

      Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Це водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник у соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели).

      Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".

      Теги: Новини Франції Протести "жовтих жилетів" Протести Поліція
      Джерело: 24 Канал
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