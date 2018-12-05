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      У Франції футболісти влаштували бійку через арахіс: відео

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      ФК "Ліль"
      ФК "Ліль" / lequipe.fr

      У матчі 16 туру чемпіонату Франції між ФК "Монпельє" та ФК "Ліль" сталася сутичка за участю гравців обох команд.

      Все розпочалося з того, що в голкіпера гостей Майка Меньяна з трибун кинули пакетик з арахісом. Поки рефері матчу розбирався, що сталося, форвард господарів Петар Шкулетіч швидко ввів у гру м'яч з-за бокової, а його партнер ледь не забив гол.

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      У цей час воротар гостей також вдарив м'яч у своєму штрафному майданчику. Це спровокувало бійку, в якій взяли участь футболісти обох команд.

       

       

      Відзначимо, що "Ліль" виграв з рахунком 1:0 завдяки швидкому голу Ніколя Пепе.

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      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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