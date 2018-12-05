У Франції футболісти влаштували бійку через арахіс: відео
У матчі 16 туру чемпіонату Франції між ФК "Монпельє" та ФК "Ліль" сталася сутичка за участю гравців обох команд.
Все розпочалося з того, що в голкіпера гостей Майка Меньяна з трибун кинули пакетик з арахісом. Поки рефері матчу розбирався, що сталося, форвард господарів Петар Шкулетіч швидко ввів у гру м'яч з-за бокової, а його партнер ледь не забив гол.
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У цей час воротар гостей також вдарив м'яч у своєму штрафному майданчику. Це спровокувало бійку, в якій взяли участь футболісти обох команд.
Відзначимо, що "Ліль" виграв з рахунком 1:0 завдяки швидкому голу Ніколя Пепе.
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Джерело: 24 Канал
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