У Франції люди вшановують пам'ять зниклого футболіста – приносять квіти та палять фаєри: відео
У французькому Нанті велика кількість людей зібралася на площі Рояле, щоб вшанувати пам'ять аргентинського футболіста Еміліано Сала. Як відомо, вечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак разом з гравцем.
Люди приносять до площі квіти, а також свічки.
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Раніше у новому клубі аргентинця "Кардіфф Сіті" зробили заяву щодо його зникнення.
Люди також гучно вигукують ім'я 28-річного футболіста.
У Нанті навіть утворилися черги до квіткових магазинів, а також люди запалили фаєри.
Нагадаємо, ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав безвісти літак з футболістом Еміліано Сала. Гравець підписав контракт з "Кардіфф Сіті" і летів з французького Нанта до своєї нової команди. Над Ла-Маншем пілот літака попросив екстрену посадку. Після цього на висоті 700 метрів над рівнем моря зв’язок з літаком пропав. Поки триває пошуково-рятувальна операція.
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