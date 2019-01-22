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      У Франції люди вшановують пам'ять зниклого футболіста – приносять квіти та палять фаєри: відео

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      У Франції люди вшановують пам'ять зниклого футболіста
      У Франції люди вшановують пам'ять зниклого футболіста / twitter.com

      У французькому Нанті велика кількість людей зібралася на площі Рояле, щоб вшанувати пам'ять аргентинського футболіста Еміліано Сала. Як відомо, вечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак разом з гравцем.

      Люди приносять до площі квіти, а також свічки.

      Читайте також: Еміліано Сала зник: що відомо про футболіста "Кардіффа" та зниклий літак над Ла-Маншем

      Раніше у новому клубі аргентинця "Кардіфф Сіті" зробили заяву щодо його зникнення.

       

       

       

       

       

       

       

       

      Люди також гучно вигукують ім'я 28-річного футболіста.

       

       

       

       

      У Нанті навіть утворилися черги до квіткових магазинів, а також люди запалили фаєри.

       

       

       

       

       

       

       

      Нагадаємо, ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав безвісти літак з футболістом Еміліано Сала. Гравець підписав контракт з "Кардіфф Сіті" і летів з французького Нанта до своєї нової команди. Над Ла-Маншем пілот літака попросив екстрену посадку. Після цього на висоті 700 метрів над рівнем моря зв’язок з літаком пропав. Поки триває пошуково-рятувальна операція.

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      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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