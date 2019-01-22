У Франції люди вшановують пам'ять зниклого футболіста – приносять квіти та палять фаєри: відео

У французькому Нанті велика кількість людей зібралася на площі Рояле, щоб вшанувати пам'ять аргентинського футболіста Еміліано Сала. Як відомо, вечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак разом з гравцем.

Люди приносять до площі квіти, а також свічки.

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Раніше у новому клубі аргентинця "Кардіфф Сіті" зробили заяву щодо його зникнення.

Nantes taraftarları, Emiliano Sala için şehir meydanında toplandı. pic.twitter.com/R6FoSgPdge — Sporx (@sporx) 22 січня 2019 р.

Los fanáticos del Nantes se juntaron en la Plaza Royale para rezar por la aparición de Emiliano Sala, exgoleador del club ️ pic.twitter.com/20S5ctoZZj — Estadio (@estadioec) 22 січня 2019 р.

Люди також гучно вигукують ім'я 28-річного футболіста.

Cánticos de "¡Emiliano Sala, Emiliano Sala!" en el centro de Nantes. Homenaje de la ciudad a su ex delantero. pic.twitter.com/7R4vSWwkBU — José M. Amorós (@JoseMAmoros4) 22 січня 2019 р.

У Нанті навіть утворилися черги до квіткових магазинів, а також люди запалили фаєри.

Los hinchas del Nantes hacen cola en la Plaza Royale para comprar flores amarillas, en homenaje a Emiliano Sala, de paradero desconocido. (vía @steph_lambert44) pic.twitter.com/reZKlf5X45 — SportsCenter (@SC_ESPN) 22 січня 2019 р.

Les supporters nantais se sont rassemblés place Royale à Nantes !#PrayForSala pic.twitter.com/EPKy6F329Y — Cyrille Chroniqueur Sportif (@CCSPARIS) 22 січня 2019 р.

A moving homage for Emiliano Sala unfolding in the centre of Nantes this evening. pic.twitter.com/JJuNXhd2Qe — Get French Football News (@GFFN) 22 січня 2019 р.

Нагадаємо, ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав безвісти літак з футболістом Еміліано Сала. Гравець підписав контракт з "Кардіфф Сіті" і летів з французького Нанта до своєї нової команди. Над Ла-Маншем пілот літака попросив екстрену посадку. Після цього на висоті 700 метрів над рівнем моря зв’язок з літаком пропав. Поки триває пошуково-рятувальна операція.

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