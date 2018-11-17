У Франції масштабні протести, є жертви: фото

По всій Франції протестують водії проти зростання цін на пальне, більше того вже є загиблий і поранені.

Про це повідомляє BFMTV.

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Акція "жовтих жилетів" – так називають протестувальників у ЗМІ. Все через обов’язковий атрибут водіїв – жовтий світловідбиваючий жилет.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер, по всій Франції зафіксовано вже більше 1000 протестів, в яких беруть участь 50 тисяч людей. Хоча очікується, що по всій країні відбудеться близько 1500 акцій.

France to grind to a halt as map shows hundreds of roads to be blocked by Macron protests - read more - https://t.co/LEQ8ZLWDRP



The ad-hoc protest movement, dubbed “the yellow jackets” – “gilets jaunes” – because of the fluorescent vests French drivers are required to carry ... pic.twitter.com/WeTIxIm9Dv — NewsFlash - Fresh News (@NewsflashN) November 14, 2018

Ідея протесту – стояти на місці, щоб бути почутими. Доки не буде змін, ми не рушимо з місця. Ми рішуче налаштовані стояти до вечора суботи, неділі, понеділка

– заявив один з організаторів протесту у департаменті Вар.

The "yellow vests" movement, named for the high-visibility jackets worn by supporters, erupted on social media last month with calls for mass blockades of roads and highways. https://t.co/A2W9guukEz — Times LIVE (@TimesLIVE) November 17, 2018

About 1,000 ‘’Yellow Vests’’ groups in France this morning



Trying to block roads, highways, gasoline stations to protest about the government



Drama when two cars refusing to be blocked by these grassroots groups have run over them killing 2 peoplehttps://t.co/Umx7d3cgtu — Jean-Michel Glachant (@JMGlachant) November 17, 2018

Зранку протестувальники заблокували кільцеву дорогу в районі Парижа та декілька інших важливих дорожніх шляхів. Через це низка перевізників ще напередодні скасували свої суботні рейси по країні.

В департаменті Ізер стався інцидент. Жінка везла доньку до лікаря, а протестувальники намагалися завадити її проїзду. Вона запанікувала і направила автомобіль на людей. Внаслідок цього загинув 50-річний чоловік.



Учасники акції вшанували загиблого протестувальника хвилиною мовчання/ Фото Українська Правда

How the ‘yellow vests’ are planning to block France’s roads on Saturday https://t.co/QLgNASHY9U pic.twitter.com/kXzTIHtGAF — Open_Paper (@PaperOpen) November 16, 2018

Як повідомляє МВС Франції, незначні поранення отримали 16 людей. У Савої ще одного протестувальника збила машина, він отримав серйозні травми. Крім того є щонайменше один травмований правоохоронець.

Варто зазначити, що за даними опитування, 74% французів підтримують акції протесту водіїв. Учасники готові їхати до Парижа, щоб зустрітися з президентом Еммануелем Макроном.

Дивіться відео протестів у Франції