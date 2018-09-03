У Франції пояснили, як вбивство Захарченка вплине на нормандський формат

Загибель ватажка проросійської терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка не скасовує необхідності виконання мінських домовленостей.

Про це йдеться у заяві МЗС Франції, оприлюдненій на сайті відомства в понеділок, 3 вересня.

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Останні події на сході України не ставлять під сумнів зобов'язання сторін щодо Мінських домовленостей,

– відзначили у відомстві.

Глава відомства Жан-Ів ле Дріан зазначив, що попри ситуацію, пов'язану із загибеллю Захарченка, зберігається "доцільність зустрічей у нормандському форматі між Німеччиною, Францією, Росією та Україною".

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Раніше бойовики повідомляли, що саморобний вибуховий пристрій було замасковано під освітлювальне обладнання всередині ресторану та дистанційно приведено у дію. Також зазначається, що у тротиловому еквіваленті він мав 800 грамів.